Силы беспилотных систем продолжают наносить удары по ключевым военным объектам РФ в Азовском море, временно оккупированном Крыму и Брянской области.

На этот раз были поражены танкеры теневого флота, два комплекса С-400, нефтебаза Керчь и радиолокационная станция Небо-У.

Об этом СБС сообщили в Telegram.

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СБС поразили ряд военных объектов России

Операторы Сил беспилотных систем продолжают системное поражение критически важных военных объектов противника в Азовском море, на временно оккупированной территории АР Крым и на территории России.

В Азовском море операторы 9 батальона Кайрос 414 отдельной бригады Птицы Мадяра поразили два танкера проекта 15781 теневого флота РФ.

Во временно оккупированном Крыму операторы 9 батальона Кайрос 414 отдельной бригады Птицы Мадяра нанесли поражение по нефтебазе Керчь, которая обеспечивает хранение и поставку горюче-смазочных материалов для российских войск.

Также в Крыму операторы отряда 13 414 отдельной бригады Птицы Мадяра поразили и уничтожили зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф и радиолокационную станцию Небо-У.

В Брянской области операторы 413 отдельного полка Рейд уничтожили еще один зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф.

— Во время ракетной атаки на Украину были отслежены и уничтожены на огневой позиции в Брянской области и в укрытии в Крыму две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса большой дальности С-400 Триумф, которые используются при пусках баллистических ракет по наземным целям, — заявил командующий СБС Роберт Мадяр Бровди.

Операции по поражению танкеров были проведены во взаимодействии с Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины.

В СБС подчеркнули, что поражение этих целей является частью системной кампании по снижению боевого потенциала противника.

Такие операции ослабляют его оборонительные возможности и создают благоприятные условия для дальнейших ударов Сил обороны по критически важным военным объектам.

Напомним, в течение 1 и 2 июля Силы беспилотных систем поразили 12 электроподстанций и одну газораспределительную станцию на временно оккупированных территориях Украины.

Фото: Силы беспилотных систем

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