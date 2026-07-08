Украинские военные за ночь поразили девять танкеров “теневого флота” РФ в Азовском море.

В Азовском море поражены 9 танкеров “теневого флота” РФ

Как сообщают Силы беспилотных систем ВСУ, в ночь на 8 июля операторы батальона Кайрос 414-й бригады Птицы Мадяра, 413-го полка Рейд и 1-го отдельного центра поразили еще девять танкеров “теневого флота” РФ в Азовском море.

За последние 72 часа в общей сложности подразделения Сил беспилотных систем поразили 21 судно врага: 19 танкеров “теневого флота”, один сухогруз и один паром в Керчи.

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Отмечается, что “теневой флот” РФ используется для обхода международных санкций, экспорта российской нефти и финансирования войны против Украины. Его поражение усложняет логистику противника и ограничивает возможности государства-агрессора получать доходы для продолжения вооруженной агрессии.

Все поражения произведены при координации Центра глубинного поражения группировки Сил беспилотных систем.

Напомним, что Силы беспилотных систем ВСУ заявили о поражении 12 танкеров “теневого флота” РФ. По словам Роберта Мадяра, суда перевозили топливо для оккупированного Крыма.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 596-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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