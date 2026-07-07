Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ поразили в Азовском море 12 танкеров “теневого флота” России, которые перевозили топливо для временно оккупированного Крыма. В частности, 10 танкеров были поражены ночью и днем ​​7 июля.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди.

Поражение танкеров “теневого флота” РФ: что известно

По словам Мадяра, в ночь на 7 июля пилоты 9 батальона Кайрос 414 отдельной бригады Птахи Мадяра поразили восемь танкеров “теневого флота” РФ. В Азовском море также были атакованы один сухогруз и один паром.

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— Битва за бензин для Крыма в Азовском море продолжается, — написал командующий СБС.

Мадяр отметил, что все пораженные танкеры идентифицированы и находятся под международными санкциями. Их дедвейт составляет около 7 тыс. тонн, длина — примерно 140 метров, а годы постройки — 2006–2012.

Мадяр назвал часть судов, которые, по его словам, были поражены:

Венера-3;

Санар-1;

Санар-17;

Климена;

Тети;

Алексей Саврасов;

Пенелопа.

Название еще одного танкера пока устанавливают.

Командующий СБС также сообщил, что в течение ночи 7 июля в оперативной глубине противника на временно оккупированных территориях украинские подразделения поразили 58 законных военных целей.

Этой ночью также горели энергоузлы и логистические объекты оккупантов в Крыму, однако подробности об этих ударах он пообещал сообщить позже.

Роберт Мадяр Бровди уточнил, что СБС в Азовском море поразили еще два танкера РФ.

— Номер 9 и 10 за текущие сутки среди танкеров, всего 12 судов, — отметил он и пообещал предоставить детали позже.

Как известно, первые два танкера Силы беспилотных систем поразили в ночь на 6 июля.

Напомним, в ночь на 7 июля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду стратегически важных военных и промышленных объектов на территории России и временно оккупированного Крыма.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение предприятия Группа Кремний ЭЛ в Брянске, Брянского химического завода в городе Сельцо, нефтебазы аэродрома Белгород, двух железнодорожных мостов в Крыму, а также складов материально-технического обеспечения противника в Донецкой области.

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