Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що штаб із планування готує операцію з розгортання багатонаціональних сил в Україні після завершення війни з Росією.

Найближчими місяцями у країнах-сусідах України відбудуться військові маневри в межах цієї підготовки.

Про це Макрон заявив на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у понеділок, 13 липня.

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За словами президента Франції, необхідно вжити заходів із запобігання подальших нападів з боку Росії та реагування в разі, якщо РФ вирішить атакувати після закінчення війни.

Він наголосив, що “ці гарантії не мають на меті бути наступальними чи ескалаційними”.

– Ми перейшли у січні на саміті на рівні Генштабів до нового етапу – створили штаб з планування. Зараз він планує операцію з підготовки до розгортання багатонаціональних сил в Україні, – зазначив французький президент.

Він розповів, що Генштаби представили план маневрів, вони будуть проходити найближчими місяцями в країнах – сусідах України.

– Підтримка України – інвестиції в нашу власну безпеку. Якщо ми поступимося, будемо пошукати виходи примирення з агресором – вони помиляються. Історія континенту навчила, яку важку ціну платить той, хто капітулює перед агресором, – сказав Макрон.

Нагадаємо, до Інтегрованої коаліції з питань протиракетної оборони (Антибалістичної коаліції), створення якої ініціювала Україна, офіційно приєдналися дев’ять європейських держав.

Відповідний документ разом з Україною підписали 13 липня лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції та Великої Британії.

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