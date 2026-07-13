Макрон: багатонаціональні сили для України проведуть навчання в сусідніх країнах
Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що штаб із планування готує операцію з розгортання багатонаціональних сил в Україні після завершення війни з Росією.
Найближчими місяцями у країнах-сусідах України відбудуться військові маневри в межах цієї підготовки.
Про це Макрон заявив на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у понеділок, 13 липня.
Макрон про розміщення багатонаціональних сил в Україні
За словами президента Франції, необхідно вжити заходів із запобігання подальших нападів з боку Росії та реагування в разі, якщо РФ вирішить атакувати після закінчення війни.
Він наголосив, що “ці гарантії не мають на меті бути наступальними чи ескалаційними”.
– Ми перейшли у січні на саміті на рівні Генштабів до нового етапу – створили штаб з планування. Зараз він планує операцію з підготовки до розгортання багатонаціональних сил в Україні, – зазначив французький президент.
Він розповів, що Генштаби представили план маневрів, вони будуть проходити найближчими місяцями в країнах – сусідах України.
– Підтримка України – інвестиції в нашу власну безпеку. Якщо ми поступимося, будемо пошукати виходи примирення з агресором – вони помиляються. Історія континенту навчила, яку важку ціну платить той, хто капітулює перед агресором, – сказав Макрон.
Нагадаємо, до Інтегрованої коаліції з питань протиракетної оборони (Антибалістичної коаліції), створення якої ініціювала Україна, офіційно приєдналися дев’ять європейських держав.
Відповідний документ разом з Україною підписали 13 липня лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції та Великої Британії.