К Интегрированной коалиции по вопросам противоракетной обороны (Антибаллистическая коалиция), создание которой инициировала Украина, официально присоединились девять европейских стран.

Об этом говорится в декларации о создании коалиции.

Антибаллистическая коалиция: сколько государств присоединились

Кроме Украины документ подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании.

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В коалиции лидеры признали рост баллистической угрозы и “значение оборонного потенциала для безопасности европейского континента”.

Лидеры объявили о начале создания исключительно оборонной коалиции по вопросам противоракетной обороны.

— Мы выражаем нашу поддержку ее флагманскому проекту, который должен работать быстрыми темпами над развитием противоракетного потенциала, – говорится в декларации.

Перечисленные выше страны стали членами-основателями коалиции.

— Мы считаем, что защита Европы требует глобального решения интегрированной архитектуры противоракетной обороны для сдерживания и преодоления будущих ракетных угроз — разработанной благодаря коллективным усилиям, технологической открытости и доверительному промышленному сотрудничеству. Она дополнит существующие системы противоракетной обороны, включая суверенные европейские решения, которые уже приобретены или будут приобретены странами-участницами, — говорится в декларации.

По информации источника Европейской правды, одной из главных задач нового объединения станет интеграция европейской оборонно-промышленной и технологической базы, занимающейся производством антибаллистических систем и ракет к ним, с украинской.

Это должно стать основой для дальнейшего создания нового европейского продукта в сфере противоракетной обороны.

В первом заседании антибаллистической коалиции 13 июля в Париже приняли участие главы государств и правительств семи из десяти стран-основательниц:

Украина — Владимир Зеленский;

Франция — Эммануэль Макрон;

Дания — Метте Фредериксен;

Испания — Педро Санчес;

Швеция — Ульф Кристерссон;

Норвегия — Йонас Гар Стьоре;

Нидерланды — Роб Йеттен.

Также к заседанию присоединились трое руководителей европейских институтов: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Среди участников были и представители ведущих оборонных компаний: Fire Point — Ирина Терех, генеральная директорка и техническая директорка; Destinus — Александр Данилюк, президент и председатель правления; Diehl Defence — Уве Сланский, представитель компании; Eurosam — Анн Диас де Туеста, управляющая директорка; Hensoldt — Оливер Дёрре, генеральный директор; Kongsberg Defence & Aerospace — Кьетиль Рейтен Мира, президент; Leonardo — Коррадо Фалько, представитель компании; MBDA — Эрик Берранже, генеральный директор; Safran — Александр Зиглер, вице-президент и глава оборонного подразделения; Saab — Микаэль Йоханссон, генеральный директор; SENER — Хосе Хулиан Эчеваррия, генеральный директор; Thalès — Эрве Дамманн, вице-президент; Weibel — Торбен Дир, вице-президент по продажам и измерительным приборам.

Напомним, президент Владимир Зеленский прибыл во Францию, где проведет ряд международных встреч, посвященных усилению обороноспособности Украины.

Фото: Владимир Зеленский

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