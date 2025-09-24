Украинская журналистка Виктория Рощина скончалась 19 сентября 2024 года в СИЗО №3 города Кизел Пермского края РФ.

Журналистку незаконно удерживали в разных российских тюрьмах более года, однако скончалась она именно в СИЗО №3 города Кизел Пермского края РФ, пишет Слідство.Інфо.

Виктория Рощина во время работы над репортажами с оккупированных территорий попала в плен в августе 2023 года. Семья ждала на ее обмен более года, а в октябре 2024 отцу Рощиной поступило сообщение о смерти журналистки.

Журналистам Слідство.Інфо удалось установить, что за 8 дней до гибели Рощину перевезли из СИЗО Таганрога в СИЗО №3 города Кизел, где она скончалась. Расстояние от Таганрога до Кизела составляло около 2500 км, а перевозили девушку три дня.

Из закрытых российских баз журналисты получили свидетельство о смерти, выданное Ленинским отделом управления записи актов гражданского состояния администрации города Перми. Дата смерти, зафиксированная в этом документе, – 19 сентября 2024 года. Эти данные подтвердили и в Офисе генерального прокурора.

– В этом месте она находилась менее двух недель, и именно там произошла ее смерть. Именно в СИЗО в городе Кизел, — рассказал начальник второго управления процессуального руководства и поддержки публичного обвинения Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора Тарас Семков.

Показания освобожденного военного Даниила подтверждают, что Виктория Рощина находилась в ужасных условиях: истощенная со следами пыток была вынуждена слушать российскую пропаганду и подвергалась жесткому “приемку”.

— Час-два меня постоянно били. Давали минуту передохнуть и снова начинали избивать. За “приемку” дважды терял сознание. Женщин стригли налысо, было слышно, как они плакали, — говорит Данило.

Женщина, которая тоже была в плену, на правах анонимности поделилась с журналистом, что на теле Виктории видела ножевые раны и следы пыток электротоком.

Как сообщил начальник одного из управлений ОГП Тарас Семкив, тело журналистки передали россияне в Украину в таком состоянии, что полноценное судебно-медицинское исследование было невозможно.

Как установили журналисты, в сентябре 2024 года обязанности начальника исполнял 39-летний Виталий Спирин, а с ноября его сменил 40-летний Вячеслав Перевозкин, который возглавляет СИЗО и сейчас. То есть именно это руководство СИЗО №3 в Кизеле могло быть причастно к смерти Рощиной.

С погибшей Викторией Рощиной также могли контактировать начальник отдела охраны Евгений Трофимов, заместитель начальника по кадровой и воспитательной работе Константин Чекалов и заместитель начальника по тылу Алексей Дороднов.

Все сотрудники СИЗО в Кизеле, кроме Дороднова, до сих пор продолжают там работать.

Фото: Women Press Freedom

