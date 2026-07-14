Європейський Союз запровадив нові санкції проти 15 осіб та однієї установи, причетних до катувань українських військовополонених і цивільних. До санкційного списку увійшли, зокрема, особи, яких ЄС вважає відповідальними за загибель українських полонених в Оленівці та смерть журналістки Вікторії Рощиної.

Відповідне рішення 14 липня ухвалила Рада ЄС у межах Глобального режиму санкцій у сфері прав людини.

Санкції за катування військовополонених

Серед підсанкційних осіб — перший заступник начальника колонії в окупованій Оленівці Дмитро Неєлов. За даними ЄС, він причетний до систематичних катувань, побиттів і принижень українських військовополонених та цивільних, а також несе відповідальність за навмисне затягування евакуації поранених після вибуху в колонії в ніч із 28 на 29 липня 2022 року, внаслідок якого загинули десятки українських воїнів.

Зараз дивляться

Також санкції запроваджено проти начальника служби безпеки виправної колонії №7 у російському Пакіно Олексія Хавецького. За інформацією ЄС, під його керівництвом українських військовополонених систематично били током, морили голодом, застосовували сексуальне насильство.

До списку також потрапив співробітник ФСБ Ян Заневський, якого Євросоюз вважає причетним до незаконних затримань і катувань цивільних на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей.

Окремо ЄС запровадив санкції проти слідчого ізолятора №2 у російському Таганрозі. Саме там, за даними Ради ЄС, утримували українських військовополонених і цивільних, яких систематично катували. У цій установі після майже року ув’язнення померла українська журналістка Вікторія Рощина. Українське слідство повідомляло, що її тіло мало численні сліди катувань.

Також під санкції потрапили: начальник виправної колонії №10 у селі Ударне Олександр Гнутов, п’ятеро його заступників та керівниця медичної служби установи. За даними ЄС, у цій колонії незаконно утримують сотні українських військових і цивільних, яких піддають тортурам, побиттям, сексуальному насильству та не надають медичної допомоги.

Усім, хто потрапив до санкційного списку, заморожують активи в ЄС, заборонено в’їзд до ЄС та транзит через країни-члени. Європейським громадянам та компаніям заборонено надавати їм кошти чи економічні ресурси.

Російські кібератаки

Під санкції ЄС потрапили компанії та особи, яких пов’язують із російськими кібератаками на критичну інфраструктуру, урядові установи, фінансові організації в країнах Євросоюзу й державах-партнерах. Зокрема, обмеження запровадили проти хостинг-провайдера Media Land LLC, його дочірньої компанії ML.Cloud, проросійського хакерського угруповання Z-Pentest, а також осіб, причетних до створення та поширення шкідливого програмного забезпечення LummaC2, Trickbot і Conti.

Крім цього, санкції запровадили проти заступника командира Сил спеціальних операцій ГРУ Івана Касьяненка, якого вважають причетним до координації диверсійних і розвідувальних операцій Росії за кордоном. Усім особам заморожують активи, а громадянам і бізнесу ЄС заборонено надавати їм кошти чи економічні ресурси. Для фізичних осіб також діятиме заборона на в’їзд і транзит територією Євросоюзу.

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