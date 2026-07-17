Європейський Союз запровадив санкції проти Росії у відповідь на смертоносні удари по Києву. Зокрема, внаслідок російської атаки 2 липня у столиці загинула 31 людина.

ЄС запровадив санкції проти російського ВПК

17 липня Рада ЄС затвердила обмеження проти однієї фізичної особи та п’яти російських компаній, причетних до роботи військово-промислового комплексу РФ, йдеться на сайті Ради ЄС.

У Євросоюзі пояснили, що рішення ухвалили після смертельних ударів Росії по Києву в ніч проти 1 та 5 липня 2026 року, а також через цілеспрямовані атаки на цивільну інфраструктуру України.

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До санкційного списку потрапили п’ять підприємств, які входять до групи ABS Electro:

АБС ЗЕіМ Автоматизація;

Ессет Автоматизація;

ВНДІР;

Ессет Електро;

Сокол Ессет.

Обмеження також запровадили проти голови правління ABS Electro Ірини Харісової, яка очолює кілька компаній групи.

Відповідні правові акти вже опублікували в Офіційному журналі ЄС.

Що відомо про ABS Electro

Компанії групи розробляють і виробляють електронні та радіоелектронні компоненти, які Росія використовує у виробництві безпілотників.

Зокрема, підприємства беруть участь у створенні систем, що підвищують ефективність дронів типу Шахед і Герань та роблять їх стійкішими до засобів радіоелектронної боротьби.

Крім того, окремі компанії групи виготовляють автоматизовані системи управління для російського енергетичного сектору, який забезпечує значні надходження до бюджету РФ.

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