ЄС запровадив санкції проти російського ВПК за масовані удари по Києву
- Європейський Союз ухвалив нові санкції проти структур, пов’язаних із російським військово-промисловим комплексом.
- Рішення стало реакцією на смертоносні атаки по Києву та цілеспрямовані удари РФ по цивільній інфраструктурі.
- Під обмеження потрапили компанії, які можуть бути причетні до технологій для російських дронів.
Європейський Союз запровадив санкції проти Росії у відповідь на смертоносні удари по Києву. Зокрема, внаслідок російської атаки 2 липня у столиці загинула 31 людина.
ЄС запровадив санкції проти російського ВПК
17 липня Рада ЄС затвердила обмеження проти однієї фізичної особи та п’яти російських компаній, причетних до роботи військово-промислового комплексу РФ, йдеться на сайті Ради ЄС.
У Євросоюзі пояснили, що рішення ухвалили після смертельних ударів Росії по Києву в ніч проти 1 та 5 липня 2026 року, а також через цілеспрямовані атаки на цивільну інфраструктуру України.
До санкційного списку потрапили п’ять підприємств, які входять до групи ABS Electro:
- АБС ЗЕіМ Автоматизація;
- Ессет Автоматизація;
- ВНДІР;
- Ессет Електро;
- Сокол Ессет.
Обмеження також запровадили проти голови правління ABS Electro Ірини Харісової, яка очолює кілька компаній групи.
Відповідні правові акти вже опублікували в Офіційному журналі ЄС.
Що відомо про ABS Electro
Компанії групи розробляють і виробляють електронні та радіоелектронні компоненти, які Росія використовує у виробництві безпілотників.
Зокрема, підприємства беруть участь у створенні систем, що підвищують ефективність дронів типу Шахед і Герань та роблять їх стійкішими до засобів радіоелектронної боротьби.
Крім того, окремі компанії групи виготовляють автоматизовані системи управління для російського енергетичного сектору, який забезпечує значні надходження до бюджету РФ.