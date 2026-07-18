В Чехии столкнулись два автобуса: пострадали 47 человек, среди них — украинки
- В Чехии возле села Олексовице произошло лобовое столкновение двух рейсовых автобусов.
- Авария произошла 18 июля около 9:30 на трассе №53 между Брно и Зноймо.
- Всего пострадали 47 пассажиров, две гражданки Украины получили легкие травмы.
В Чехии возле села Олексовице в районе Зноймо 18 июля произошло лобовое столкновение двух рейсовых автобусов.
В результате аварии травмы получили две гражданки Украины, после осмотра медиками они смогли продолжить поездку. Всего пострадали 47 пассажиров.
Об этом сообщает чешское издание Novinky.
Столкновение автобусов в Чехии: что известно
ДТП произошло в субботу, 18 июля, около 9:30 на главной дороге №53 между Брно и Зноймо.
Автобус, двигавшийся по главной дороге, врезался в бок другого автобуса, выезжавшего со второстепенной дороги.
Обоих водителей проверили на содержание алкоголя. Результаты тестов были отрицательными.
На место аварии направили 13 бригад скорой помощи, спасательный вертолёт и специальный транспорт большой вместимости.
К ликвидации последствий ДТП привлекли профессиональные и добровольные пожарные подразделения. Из-за аварии движение по трассе было полностью перекрыто примерно на пять часов, полиция организовала объездные маршруты.
Последствия ДТП с участием двух автобусов в Чехии
По данным Консульства Украины в Брно, травмы обеих гражданок Украины оказались незначительными, сообщили в МИД Украины.
После осмотра медиками на месте женщины смогли продолжить свою поездку. Украинские дипломаты уже установили контакт с местными правоохранителями, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.
Помощь также оказали десяткам других пассажиров.
По информации спасательных служб, последствия аварии таковы:
- семь пациентов получили тяжёлые травмы и травмы средней степени тяжести;
- 25 человек получили лёгкие повреждения;
- 15 человек осмотрели на месте и отпустили.
Всех госпитализированных доставили в больницы Брно и Зноймо. Среди пассажиров с легкими травмами был один ребенок.
Для психологической поддержки чешские парамедики подарили ему фирменную плюшевую игрушку.
Фото: полиция Чехии