В Чехии возле села Олексовице в районе Зноймо 18 июля произошло лобовое столкновение двух рейсовых автобусов.

В результате аварии травмы получили две гражданки Украины, после осмотра медиками они смогли продолжить поездку. Всего пострадали 47 пассажиров.

Об этом сообщает чешское издание Novinky.

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Столкновение автобусов в Чехии: что известно

ДТП произошло в субботу, 18 июля, около 9:30 на главной дороге №53 между Брно и Зноймо.

Автобус, двигавшийся по главной дороге, врезался в бок другого автобуса, выезжавшего со второстепенной дороги.

Обоих водителей проверили на содержание алкоголя. Результаты тестов были отрицательными.

На место аварии направили 13 бригад скорой помощи, спасательный вертолёт и специальный транспорт большой вместимости.

К ликвидации последствий ДТП привлекли профессиональные и добровольные пожарные подразделения. Из-за аварии движение по трассе было полностью перекрыто примерно на пять часов, полиция организовала объездные маршруты.

Последствия ДТП с участием двух автобусов в Чехии

По данным Консульства Украины в Брно, травмы обеих гражданок Украины оказались незначительными, сообщили в МИД Украины.

После осмотра медиками на месте женщины смогли продолжить свою поездку. Украинские дипломаты уже установили контакт с местными правоохранителями, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.

Помощь также оказали десяткам других пассажиров.

По информации спасательных служб, последствия аварии таковы:

семь пациентов получили тяжёлые травмы и травмы средней степени тяжести;

25 человек получили лёгкие повреждения;

15 человек осмотрели на месте и отпустили.

Всех госпитализированных доставили в больницы Брно и Зноймо. Среди пассажиров с легкими травмами был один ребенок.

Для психологической поддержки чешские парамедики подарили ему фирменную плюшевую игрушку.

Фото: полиция Чехии

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