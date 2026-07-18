У Чехії поблизу села Олексовіце в Зноймському районі 18 липня сталося лобове зіткнення двох рейсових автобусів.

Унаслідок аварії травм зазнали дві громадянки України, після огляду медиків вони змогли продовжити поїздку. Загалом постраждали 47 пасажирів.

Про це повідомляє чеське видання Novinky.

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Зіткнення автобусів у Чехії: що відомо

ДТП сталася в суботу, 18 липня, близько 9:30 на головній дорозі №53 між Брно та Зноймо.

Автобус, який рухався головною дорогою, врізався в бік іншого автобуса, що виїжджав із другорядної дороги.

Обох водіїв перевірили на вміст алкоголю. Результати тестів були негативними.

На місце аварії направили 13 бригад швидкої допомоги, рятувальний гелікоптер і спеціальний транспорт великої місткості.

До ліквідації наслідків ДТП залучили професійні та добровольчі пожежні підрозділи. Через аварію рух трасою повністю перекрили приблизно на п’ять годин, поліція організувала об’їзні маршрути.

Наслідки ДТП за участі двох автобусів у Чехії

За даними Консульства України в Брно, травми обох громадянок України виявилися незначними, повідомили в МЗС України.

Після огляду медиками на місці жінки змогли продовжити свою поїздку. Українські дипломати вже встановили контакт із місцевими правоохоронцями, щоб з’ясувати всі обставини інциденту.

Допомогу також надали десяткам інших пасажирів.

За інформацією рятувальних служб, наслідки аварії такі:

семеро пацієнтів отримали важкі травми та травми середнього ступеня;

25 людей зазнали легких ушкоджень;

15 осіб оглянули на місці та відпустили.

Усіх госпіталізованих доправили до лікарень Брно та Зноймо. Серед пасажирів із легкими травмами була одна дитина.

Для психологічної підтримки чеські парамедики подарували їй фірмову плюшеву іграшку.

Фото: поліція Чехії

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