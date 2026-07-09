На трассе Киев – Одесса у села Одаи Ширяевской общины Одесской области утром 9 июля произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и маршрутного микроавтобуса.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

ДТП на трассе Киев – Одесса

По предварительным данным полиции, столкнулись грузовой автомобиль MAN и микроавтобус Mercedes, осуществлявший частные пассажирские перевозки. В салоне маршрутки находились 15 пассажиров и водитель.

Сейчас смотрят

Сначала правоохранители сообщали об одном погибшем и нескольких травмированных. Впоследствии уточнили, что жертвой аварии стал находившийся в микроавтобусе 15-летний парень.

Еще девять человек, среди которых шестеро несовершеннолетних, госпитализировали. Пятерым пострадавшим медики сразу оказали помощь.

На месте аварии работают следственно-оперативная группа и сотрудники патрульной полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

По факту аварии возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель человека. Продолжается досудебное расследование.

Из-за ДТП движение транспорта в направлении Одессы частично ограничено. Водителей призывают быть внимательными на дороге и учитывать ограничения при планировании маршрута.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.