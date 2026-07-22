Европейский Союз усиливает давление на российский “теневой флот”, который Москва использует для обхода международных санкций и финансирования войны против Украины.

Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Как ЕС задержал танкер MV SOUTH STAR

По словам Каи Каллас, 20 июля в рамках операции EUNAVFOR MED IRINI был задержан танкер MV SOUTH STAR, который подозревается в использовании фальшивого флага с нарушением норм международного морского права.

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– Каждое незаконное плавание помогает поддерживать военную машину России. Мы подкрепляем наши санкции действиями на море, – подчеркнула Каллас.

В то же время на этой неделе страны Европейского Союза одобрили расширение полномочий морской операции EUNAVFOR ATALANTA. Отныне она также сможет проверять флаги судов, подозреваемых в принадлежности к российскому “теневому флоту”, по аналогии с механизмом, который уже применяет миссия IRINI.

В ЕС подчеркивают, что усиление морского контроля должно затруднить работу российского “теневого флота”, который используется для транспортировки нефти и других грузов в обход международных санкций, а также для финансирования российской военной машины.

Напомним, что 21–22 июля Силы беспилотных систем атаковали 13 судов так называемого теневого флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей.

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