ЄС посилює боротьбу з “тіньовим флотом” Росії: затримано танкер
- ЄС затримав танкер, який підозрюють у використанні фальшивого прапора та порушенні міжнародного морського права.
- Кая Каллас заявила, що кожне незаконне перевезення допомагає фінансувати воєнну машину Росії.
- Країни ЄС схвалили новий механізм перевірки суден, які можуть бути пов'язані з російським "тіньовим флотом".
Європейський Союз посилює тиск на російський “тіньовий флот”, який Москва використовує для обходу міжнародних санкцій та фінансування війни проти України. Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.
Як ЄС затримав танкер MV SOUTH STAR
За словами Каї Каллас, 20 липня в рамках операції EUNAVFOR MED IRINI було затримано танкер MV SOUTH STAR, який підозрюють у використанні фальшивого прапора з порушенням норм міжнародного морського права.
– Кожне незаконне плавання допомагає підтримувати воєнну машину Росії. Ми підкріплюємо наші санкції діями на морі, – наголосила Каллас.
Водночас цього тижня країни Європейського Союзу схвалили розширення повноважень морської операції EUNAVFOR ATALANTA. Відтепер вона також зможе перевіряти прапори суден, які підозрюють у належності до російського тіньового флоту, за аналогією з механізмом, який уже застосовує місія IRINI.
У ЄС наголошують, що посилення морського контролю має ускладнити роботу російського “тіньового флоту”, який використовується для транспортування нафти та інших вантажів в обхід міжнародних санкцій, а також для фінансування російської воєнної машини.
Нагадаємо, Сили безпілотних систем упродовж 21–22 липня атакували 13 суден так званого “тіньового флоту” РФ в акваторіях Чорного та Азовського морів.