В понедельник, 15 июня, Европейский совет принял пакет ограничительных мер для противодействия агрессивной войне России против Украины, её гибридной деятельности и систематическому пренебрежению международным правом, в частности правами человека.

Об этом говорится в пресс-релизе Европейского совета.

Новый пакет санкций против России: что известно

Пакет дополнительных санкций включает в общей сложности 34 физических лица и 47 юридических лиц.

Сейчас смотрят

Эти меры еще больше ограничат российский военно-промышленный комплекс, сократят доходы России от энергетики путем воздействия на ее теневой флот.

Ограничения также будут противодействовать гибридным угрозам и распространению российской государственной пропаганды, которая оправдывает агрессивную войну.

Санкции разоблачат систематические репрессии и нарушения прав человека в России и неоднократное пренебрежение страной Конвенцией о запрещении химического оружия.

— Сегодня мы одобрили очередной пакет санкций, чтобы усилить давление на Россию с целью прекращения войны. Эти меры наносят удар в самое сердце российского военно-промышленного комплекса, ее теневого флота и сетей, которые подпитывают гибридные атаки Москвы против Европы, — подчеркнула глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Она добавила, что параллельно продолжается работа над 21 пакетом санкций против РФ. По словам Каллас, каждый пакет санкций сокращает пространство для маневра РФ.

— Западные санкции уже обошлись России примерно в сумму от €1 трлн до €1,3 трлн. Кирпичик за кирпичиком мы разрушаем основы российской военной экономики, — подчеркнула высокая представительница ЕС.

Санкции против представителей ВПК России

В сообщении отмечается, что с учетом продолжающейся агрессии РФ против Украины ЕС вводит ограничительные меры в отношении 7 физических лиц и 21 юридического лица, которые поддерживают российский военный и промышленный комплекс, а также их посредников в третьих странах.

Меры направлены против ряда производителей и поставщиков беспилотников и другого военного оборудования для российских вооружённых сил, которое используется в агрессивной войне против Украины.

Речь, в частности, идет о:

АО Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина, основанном российской государственной корпорацией по космической деятельности Роскосмос;

ООО Рустакт;

ООО АСФПВ;

ООО ИОНОС;

китайской компании Shenzhen Minghuaxin;

Xinxiang Richful Lubricant Additive Company — одном из крупнейших производителей и дистрибьюторов присадок к смазочным материалам в Китае;

военном инновационном технополисе ЭРА;

Фонде перспективных исследований, которые были созданы правительством Российской Федерации для разработки передовых беспилотных систем военного назначения.

Санкции против теневого флота РФ

Доходы от энергетики продолжают оставаться жизненно важным источником поддержки ослабленной российской экономики.

Сегодняшний пакет предусматривает внесение в санкционный список 2 физических лиц — Тахира Гараева и Константина Рогача.

Также в санкционный список внесены 24 юридических лица, связанные с транспортировкой и экспортом сырой нефти или нефтепродуктов из России, в частности через российский теневой флот.

В санкционный список попали Лукойл-Западная Сибирь и многочисленные компании, зарегистрированные в России, Либерии, Турции, Объединённых Арабских Эмиратах, Азербайджане и Гонконге.

Гибридная деятельность России

— Россия продолжает осуществлять вредоносную деятельность против Европейского союза, его государств-членов и третьих стран, — отмечается в сообщении.

Поэтому в новый санкционный список включены 10 физических лиц и одно юридическое лицо, среди которых несколько известных российских пропагандистов, причастных к манипулированию информацией и иностранному вмешательству (FIMI).

Это, в частности, Анатолий Кузичев, Кирилл Фёдоров, Роман Антоновский и Мария Волконская, главный редактор подконтрольной государству газеты Крымская газета.

— Эти лица несут ответственность за распространение дезинформации, направленной на оправдание, продвижение или легитимизацию агрессивной войны России против Украины, — подчеркивается в пресс-релизе Европейского совета.

Также они несут ответственность за распространение враждебных и манипулятивных нарративов, направленных против Украины, которые имеют целью дегуманизацию украинцев или искажение исторических фактов.

Европейский совет также внес в санкционный список Александру Йост — инфлюенсера в социальных сетях, проживающую в России.

Также в список внесён Георгий Шевкунов — епископ Русской православной церкви, который играет активную роль в распространении российской пропаганды и дезинформации, направленных на оправдание вооружённой агрессии России против Украины.

Внесен в санкционный список Президентский фонд культурных инициатив — фонд, созданный указом президента России Владимира Путина.

Отравление Алексея Навального

В свете совместного заявления Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландов от 16 февраля 2026 года относительно отравления Алексея Навального Европейский совет сегодня также вносит в санкционный список одно юридическое лицо и 15 физических лиц.

Речь идет о российских судьях и прокурорах, а также сотрудниках правоохранительных органов, органов государственной безопасности (ФСБ) и медицинском персонале за их причастность к преследованию, отравлению и смерти Алексея Навального.

Меры также направлены против АО НТК, компании, которая сотрудничала с Департаментом информационных технологий города Москвы в разработке системы распознавания лиц, предназначенной для слежки и задержания независимых журналистов, оппозиционных активистов и участников мирных протестов в поддержку Алексея Навального и против агрессивной войны России против Украины.

Незаконная аннексия Крыма

После ежегодного пересмотра Совет также решил продлить ограничительные меры, введенные ЕС в ответ на незаконную аннексию Крыма и города Севастополя Российской Федерацией, и продлить их действие до 23 июня 2027 года.

— ЕС не признаёт и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией как нарушение международного права, — подчёркивается в пресс-релизе.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.