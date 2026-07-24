Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила нові торгівельні тарифи у розмірі від 10% до 12,5% проти десятків країн-партнерів. Під дію нових обмежень потрапили товари з 60 країн, на які припадає 99,4% всього американського імпорту, зокрема з Євросоюзу, Китаю, Індії, Бразилії, Австралії й Росії.

Нові тарифні ставки набули чинності у п’ятницю, 24 липня. Вони замінили попереднє 10% мито, яке раніше скасував Верховний суд США.

Трамп запровадив тарифний режим проти 60 країн світу

Для введення нових мит Білий дім використав Розділ 301 Закону про торгівлю 1974 року. Приводом для цього стали результати багатомісячного розслідування щодо ймовірного використання примусової праці в країнах-експортерах та відсутності боротьби з цією практикою.

Зараз дивляться

Високопосадовці Білого дому під час телефонного брифінгу з журналістами роз’яснили позицію Трампа.

— Президент не дозволить підривати свою торгівельну політику та загальні цілі лише тому, що один інструмент може бути обмежений судом чи чимось іншим, — заявили представники адміністрації Трампа.

Вони також додали, що справжній меседж, який кожен має засвоїти, полягає в тому, що президент завжди використовуватиме інструменти, які є в його розпорядженні, для досягнення цілей своєї торгівельної політики.

При цьому частина товарів — зокрема нафта, газ і продукція, яка не виробляється всередині США, — отримала звільнення від нових мит.

Також у заяві йдеться про те, що Росія, зокрема, підпадає під американське розслідування щодо боротьби з примусовою працею. РФ вказана у переліку країн, щодо яких застосовується ставка 12,5%.

Реакція Євросоюзу та інших країн

Рішення Вашингтона викликало хвилю критичних заяв від ключових торгівельних партнерів США.

Євросоюз: голова зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас назвала нові мита “негативним сюрпризом” та відхилила звинувачення щодо використання примусової праці як абсолютно необґрунтовані.

голова зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас назвала нові мита “негативним сюрпризом” та відхилила звинувачення щодо використання примусової праці як абсолютно необґрунтовані. Австралія: міністр торгівлі Австралії Дон Фаррелл заявив, що крок Вашингтона є “абсолютно невиправданим”, додавши, що Канберра продовжуватиме лобіювати скасування тарифів.

міністр торгівлі Австралії Дон Фаррелл заявив, що крок Вашингтона є “абсолютно невиправданим”, додавши, що Канберра продовжуватиме лобіювати скасування тарифів. Бразилія: уряд країни відхилив мито у 12,5% та знову закликав до дотримання принципу взаємності.

уряд країни відхилив мито у 12,5% та знову закликав до дотримання принципу взаємності. Мексика: міністр економіки Марсело Ебрард зазначив у відеозверненні: “Ми не бачимо змін у фактичному тарифі, який Мексика сплачує сьогодні”.

міністр економіки Марсело Ебрард зазначив у відеозверненні: “Ми не бачимо змін у фактичному тарифі, який Мексика сплачує сьогодні”. Швейцарія та Норвегія: Швейцарія висловилася проти звинувачень, тоді як Норвегія заявила, що не планує вживати дзеркальних заходів проти американських товарів.

Що це означає для ринку та споживачів

За оцінками експертів, для більшості американців нові мита не призведуть до миттєвого стрибка цін, оскільки вони значною мірою замінюють ті ставки, які імпортери сплачували раніше.

Водночас адміністрація США вивчає й інші шляхи підвищення прикордонних зборів. Зокрема, тривають розслідування щодо перевиробництва у Китаї, ЄС та Мексиці.

Джерело : CNN

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