Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поворотным моментом в его отношениях с главой США Дональдом Трампом стала краткая личная встреча в Ватикане. По словам главы государства, именно тогда изменился тон их общения и была заложена основа для дальнейшего диалога.

Об этом Зеленский рассказал в интервью американской блогерше Лоре Лумер, отрывок из которого президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

Перелом в отношениях с Трампом: что сказал Зеленский

Во время беседы журналистка напомнила о напряженной встрече в Овальном кабинете в 2025 году, после которой отношения между Киевом и Вашингтоном оказались в центре внимания. Она поинтересовалась, что изменилось, ведь сейчас взаимодействие между двумя лидерами выглядит гораздо более конструктивным.

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Зеленский подтвердил, что их диалог действительно изменился, и назвал ключевой встречу в базилике Святого Петра в Ватикане.

– Абсолютно верно. У нас был первый переломный момент в Риме, в Ватикане. Это была недолгая встреча, но я всегда говорил, что, на мой взгляд, это был исторический момент, потому что за 15–20 минут мы изменили наши отношения, – сказал президент.

По словам Зеленского, во время разговора рядом не было никого, кроме него и Дональда Трампа. Он не стал раскрывать содержание беседы, однако подчеркнул, что именно личный и доверительный диалог между лидерами имеет решающее значение.

– Я очень счастлив, потому что от таких отношений и такого диалога зависит жизнь очень многих людей, – отметил глава государства.

После публикации отрывка интервью Дональд Трамп распространил его в своей социальной сети Truth Social, привлекая дополнительное внимание к заявлению украинского президента.

Американский президент подписал пост фразой: “Очень хорошо!!!”.

Напомним, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Ватикане состоялась в апреле 2025 года во время церемоний в базилике Святого Петра. Именно ее украинский президент теперь называет началом нового этапа в отношениях между двумя лидерами.

Что известно о визите Лоры Лумер в Украину

Отметим, что Лора Лумер – американская ультраправая политическая активистка и одна из самых влиятельных представительниц движения MAGA.

Лора Лумер находится в Украине уже несколько дней. Цель ее визита – воочию увидеть последствия войны и найти доказательства российской пропаганды, которой ее “кормили годами”.

С этой целью Лумер посетила Киево-Печерскую лавру, где воочию увидела разрушения, которые понес Национальный заповедник в результате российского нападения.

– Я с нетерпением жду, когда опубликую все свои видео, чтобы люди увидели то, что видела я. Большая часть того, во что я верила об Украине до визита, является либо искаженной информацией, либо полуправдой. Я рада, что нахожусь здесь на некоторое время, чтобы продолжить выяснять правду во время своей поездки с целью установления фактов, — сказала Лора Лумер после посещения лавры.

Американская блогерша резко осудила российскую агрессию и обстрелы святыни.

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