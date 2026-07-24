Зеленский назвал переломный момент в отношениях с Трампом
- Зеленский назвал встречу в Ватикане переломным моментом в отношениях с Трампом.
- По словам президента, 15-минутный разговор изменил тон их диалога.
- Трамп после публикации интервью распространил его фрагмент в Truth Social.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поворотным моментом в его отношениях с главой США Дональдом Трампом стала краткая личная встреча в Ватикане. По словам главы государства, именно тогда изменился тон их общения и была заложена основа для дальнейшего диалога.
Об этом Зеленский рассказал в интервью американской блогерше Лоре Лумер, отрывок из которого президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social.
Перелом в отношениях с Трампом: что сказал Зеленский
Во время беседы журналистка напомнила о напряженной встрече в Овальном кабинете в 2025 году, после которой отношения между Киевом и Вашингтоном оказались в центре внимания. Она поинтересовалась, что изменилось, ведь сейчас взаимодействие между двумя лидерами выглядит гораздо более конструктивным.
Зеленский подтвердил, что их диалог действительно изменился, и назвал ключевой встречу в базилике Святого Петра в Ватикане.
– Абсолютно верно. У нас был первый переломный момент в Риме, в Ватикане. Это была недолгая встреча, но я всегда говорил, что, на мой взгляд, это был исторический момент, потому что за 15–20 минут мы изменили наши отношения, – сказал президент.
По словам Зеленского, во время разговора рядом не было никого, кроме него и Дональда Трампа. Он не стал раскрывать содержание беседы, однако подчеркнул, что именно личный и доверительный диалог между лидерами имеет решающее значение.
– Я очень счастлив, потому что от таких отношений и такого диалога зависит жизнь очень многих людей, – отметил глава государства.
После публикации отрывка интервью Дональд Трамп распространил его в своей социальной сети Truth Social, привлекая дополнительное внимание к заявлению украинского президента.
Американский президент подписал пост фразой: “Очень хорошо!!!”.
Напомним, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Ватикане состоялась в апреле 2025 года во время церемоний в базилике Святого Петра. Именно ее украинский президент теперь называет началом нового этапа в отношениях между двумя лидерами.
Что известно о визите Лоры Лумер в Украину
Отметим, что Лора Лумер – американская ультраправая политическая активистка и одна из самых влиятельных представительниц движения MAGA.
Лора Лумер находится в Украине уже несколько дней. Цель ее визита – воочию увидеть последствия войны и найти доказательства российской пропаганды, которой ее “кормили годами”.
С этой целью Лумер посетила Киево-Печерскую лавру, где воочию увидела разрушения, которые понес Национальный заповедник в результате российского нападения.
– Я с нетерпением жду, когда опубликую все свои видео, чтобы люди увидели то, что видела я. Большая часть того, во что я верила об Украине до визита, является либо искаженной информацией, либо полуправдой. Я рада, что нахожусь здесь на некоторое время, чтобы продолжить выяснять правду во время своей поездки с целью установления фактов, — сказала Лора Лумер после посещения лавры.
Американская блогерша резко осудила российскую агрессию и обстрелы святыни.