Официальных данных о намерении Ирана бить ракетами по Украине нет, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации.

ЦПД прокомментировал информацию об угрозах со стороны Ирана

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что на данный момент нет официальных данных о намерении Тегерана нанести ракетный удар по Украине, о котором ранее активно писали в сети.

— Отдельно добавлю, чтобы избежать манипуляций: официальных данных (именно официальных) о подготовке такого удара пока нет. Но оружие у Ирана для таких действий потенциально есть, – написал он в Telegram.

Напомним, что в Telegram-каналах со ссылкой на мониторинговые группы распространялась информация о якобы возможном применении Ираном в ближайшее время до трех баллистических ракет против Украины.

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Угрозы со стороны Тегерана прозвучали после того, как дроны СБУ поразили нефтяную платформу, грузовые суда Port Olya 2 и ракетный катер проекта 12418 Молния в Каспийском море.

Известно, что суда Port Olya 2 и Begey находятся под международными санкциями и, по имеющейся информации, использовались для перевозки военных грузов между Ираном и Россией.

Тегеран обвинил Украину в атаке и пригрозил ответом.

Со своей стороны Андрей Сибига назвал заявления Ирана безосновательными и напомнил о поставках оружия России.

Также президент Владимир Зеленский на вопрос журналистов, видит ли он риск прямого нападения Ирана, отметил, что фактически Тегеран уже совершил нападение на Украину, предоставив России беспилотники Shahed, а впоследствии и лицензии на их производство.

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