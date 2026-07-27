Между Украиной и Ираном разразился новый дипломатический спор после заявлений Тегерана о якобы атаке украинских сил на иранское торговое судно в Каспийском море. Иран обвинил Киев в нарушении международного права и пригрозил ответом, в то время как Украина подчеркнула, что Тегеран сам является соучастником российской войны, поставляя Москве оружие.

Иран заявил о гибели моряка

Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи заявил, что в результате взрыва на иранском торговом судне в Каспийском море погиб один моряк, еще один член экипажа получил ранения.

В Тегеране назвали инцидент “актом агрессии”, возложив ответственность на Украину. Иранская сторона заявила, что будет защищать свои национальные интересы и безопасность, а также обвинила Киев в попытке расширить войну за пределы Украины.

Сейчас смотрят

— Зеленский атаковал иранское торговое судно, убив моряка. Явное нарушение Устава ООН, совершенное по приказу Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну. В разговорах с верховным представителем ЕС Каллас и министром иностранных дел РФ Лавровым четко дал понять, что то, что сделал этот тунеядец в Киеве, не может оставаться без ответа, — написал Аракчи в соцсети X.

После этого Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного Украины в Тегеране, чтобы вручить ноту протеста из-за “вражеского и преступного” нападения.

Сибига: Иран не может притворяться жертвой

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отверг обвинения Тегерана, назвав их абсолютно безосновательными.

По его словам, именно Иран является прямым соучастником российской войны против Украины, ведь с начала полномасштабного вторжения снабжает российских оккупантов вооружение, которое используется для атак на украинские города.

— Угрозы Ирана необоснованны и безосновательны. Режим в Тегеране является прямым соучастником российской агрессии против Украины, подпитывая преступную войну Москвы оружием, убивающим украинцев с 2022 года, – написал Андрей Сибига в соцсети X.

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что у Ирана нет оснований “притворяться жертвой” или оправдывать свои заявления ссылками на Устав ООН.

Сибига также предположил, что резкие заявления Тегерана призваны отвлечь внимание международного сообщества от атак России на гражданские суда в Черном море.

Министр отметил, что именно эти действия России станут одной из главных тем экстренного заседания Совета Безопасности ООН, от которого Украина ожидает решительную реакцию международного сообщества.

Зеленский заявлял об ударах по военной логистике РФ

Заявления Ирана прозвучали после сообщений президента Владимира Зеленского о действиях сил обороны в Каспийском море.

По его словам, украинские военные нанесли удар по российскому военному кораблю и судам, которые использовались для перевозки военных грузов, в том числе из Ирана.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина зафиксировала передачу Россией Ирану спутниковых разведданных по военным объектам стран Персидского залива и американским базам в регионе.

По его словам, существует связь между российской спутниковой разведкой и последующими иранскими ударами, а только 19-20 июля российские спутники осуществляли наблюдение за военными объектами в Бахрейне, Иордании и Кувейте.

Киев отмечает, что Иран остается одним из ключевых военных партнеров России и поставщиком вооружения, используемого в войне против Украины.

Источник : Reuters

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.