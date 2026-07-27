Американская сторона проверит заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия передавала Ирану спутниковые снимки американских военных баз.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

США выяснят, передавала ли РФ разведданные Ирану

— Ну, мы выясним, правда ли это. Я спрошу об этом Путина. Но даже если и передавали, то это не оказало никакого влияния, — заявил Трамп журналистам.

Президент США выразил мнение, что даже в случае передачи такой информации она не окажет существенного влияния на ситуацию в сфере безопасности.

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— У них нет армии, нет военно-воздушных сил, у них нет военно-морского флота, у них нет ничего. Так что это не сработало, — убежден Трамп.

Напомним, 25 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия помогает Ирану наносить удары по военным объектам США и стран Персидского залива.

По его словам, эта информация поступила от разведки.

— Я поручу разведке передать партнерам имеющуюся у нас информацию о новой помощи России иранскому режиму. С начала июля мы фиксируем активную спутниковую съемку Россией территории стран Залива и расположенных на ней американских военных объектов. В дальнейшем эти снимки оказываются у Ирана. При этом существует четкая корреляция между российской съемкой объектов и ударами иранских сил — корреляция как накануне ударов, так и после иранских атак — для оценки нанесенного ущерба, — сказал Зеленский.

В марте издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что Россия передает Ирану информацию о целях для атак на американские войска на Ближнем Востоке.

Трое чиновников рассказали изданию, что с начала войны в Иране Россия передала Тегерану информацию о расположении американских военных объектов, в частности кораблей и самолетов.

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