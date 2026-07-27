Выясним, правда ли это: Трамп о передаче Россией разведданных Ирану
- Дональд Трамп заявил, что США проверят информацию о передаче Россией Ирану спутниковых снимков американских баз.
- Президент США пообещал спросить об этом Владимира Путина.
Американская сторона проверит заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия передавала Ирану спутниковые снимки американских военных баз.
Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
США выяснят, передавала ли РФ разведданные Ирану
— Ну, мы выясним, правда ли это. Я спрошу об этом Путина. Но даже если и передавали, то это не оказало никакого влияния, — заявил Трамп журналистам.
Президент США выразил мнение, что даже в случае передачи такой информации она не окажет существенного влияния на ситуацию в сфере безопасности.
— У них нет армии, нет военно-воздушных сил, у них нет военно-морского флота, у них нет ничего. Так что это не сработало, — убежден Трамп.
Напомним, 25 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия помогает Ирану наносить удары по военным объектам США и стран Персидского залива.
По его словам, эта информация поступила от разведки.
— Я поручу разведке передать партнерам имеющуюся у нас информацию о новой помощи России иранскому режиму. С начала июля мы фиксируем активную спутниковую съемку Россией территории стран Залива и расположенных на ней американских военных объектов. В дальнейшем эти снимки оказываются у Ирана. При этом существует четкая корреляция между российской съемкой объектов и ударами иранских сил — корреляция как накануне ударов, так и после иранских атак — для оценки нанесенного ущерба, — сказал Зеленский.
В марте издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что Россия передает Ирану информацию о целях для атак на американские войска на Ближнем Востоке.
Трое чиновников рассказали изданию, что с начала войны в Иране Россия передала Тегерану информацию о расположении американских военных объектов, в частности кораблей и самолетов.