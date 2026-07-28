Офіційних даних про намір Ірану бити ракетами по Україні немає, повідомив керівник Центру протидії дезінформації.

ЦПД прокоментував інформацію щодо погроз з боку Ірану

Керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що станом на зараз немає офіційних даних про намір Тегерану завдати ракетного удару по Україні, про який активно писали в мережі.

– Окремо додам, щоб уникнути маніпуляцій: офіційних даних (саме офіційних) про підготовку такого удару наразі немає. Але зброя в ірану для таких дій потенційно є, – написав він у Telegram.

Нагадаємо, що в Telegram-каналах із посиланням на моніторингові групи поширювалася інформація про нібито можливе застосування Іраном найближчим часом до трьох балістичних ракет проти України.

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Погрози з боку Тегерана пролунали після того, як дрони СБУ уразили нафтову платформу, вантажні судна Port Olya 2 і ракетний катер проєкту 12418 Молнія у Каспійському морі.

Відомо, що судна Port Olya 2 та Begey перебувають під міжнародними санкціями та, за наявною інформацією, використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном і Росією.

Тегеран звинуватив Україну в атаці та пригрозив відповіддю.

Зі свого боку Андрій Сибіга назвав заяви Ірану безпідставними та нагадав про постачання зброї Росії.

Також президент Володимир Зеленський на запитання журналістів, чи бачить він ризик прямого нападу Ірану на Україну на тлі заяв Тегерана зазначив, що фактично Іран уже здійснив напад на Україну, надавши Росії безпілотники Shahed, а згодом і ліцензії на їхнє виробництво.

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