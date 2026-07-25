В ночь на 25 июля дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины атаковали ряд военных объектов в Ростове-на-Дону и акватории Каспийского моря.

Об этом сообщили в СБУ.

Атаки на цели РФ

В частности, в Ростове-на-Дону атакованы элементы российской системы противовоздушной обороны, а именно: многофункциональная радиолокационная станция 92Н6Е Grave Stone и ее антенная башня, входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф.

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В СБУ подчеркнули, что именно эти комплексы Россия использует для ударов по территории Украины.

Кроме того, уничтожен зенитный ракетный комплекс Тор-М2, комплекс радиоэлектронной борьбы Поле-21, а также поражены два состава, где хранились FPV-дроны.

Отдельной целью спецоперации СБУ стали объекты в акватории Каспийского моря. Украинские беспилотники ударили по нефтедобывающей платформе месторождения Филановского, грузовому судну Port Olya 2, сухогрузу Begey, а также ракетному катеру проекта 12418 Молния.

В спецслужбе отметили, что суда Port Olya 2 и Begey находятся под международными санкциями и, по имеющейся информации, использовались для перевозки военных грузов между Ираном и Россией.

В СБУ заявили, что Россия, нанося удары по украинским портам на юге страны, пытается помешать украинскому судоходству. А потому Украина имеет законное право на самооборону, нанося удары по российским целям.

– Российская война будет возвращаться в “родную гавань”, а спецоперации Службы ускорят этот процесс, – заявили в СБУ.

Президент Владимир Зеленский также подтвердил поражение целей врага. По его словам, ночью дальнобойные дроны атаковали предприятие в Кирове, откуда поставляют компоненты для средств, которыми Россия наносит удары по Украине. Расстояние до цели около 1200 км.

Также под ударом оказались НПЗ в Тюмени, логистический объект в Екатеринбурге, состав горюче-смазочных материалов в Ростове-на-Дону.

— Есть и очень хорошие результаты дальнобойных ударов в акватории Каспийского моря. В частности, это суда, задействованные в транспортировке военных грузов с Ираном, и военный корабль, — отметил президент.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 613-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : СБУ

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