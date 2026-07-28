В Польше прокуратура начала расследование относительно угроз в адрес премьер-министра Дональда Туска, которые неизвестный пользователь опубликовал в комментариях в интернете.

В Польше расследуют угрозы убийством Туска

Как сообщила прокурор районной прокуратуры в Свиднице Малгожата Чайковская, сообщения содержали оскорбления и угрозы жизни в отношении главы польского правительства, пишет RMF24.

– Комментарии, опубликованные в Интернете, содержали оскорбления и угрозы в адрес премьер-министра, – сообщила во вторник прокурор Малгожата Чайковская из районной прокуратуры в Свиднице.

Правоохранители установили адрес, с которого могли публиковать сообщения, и провели обыск в квартире. Полиция изъяла электронную технику и другие предметы, в том числе магазин к огнестрельному оружию с тремя патронами Parabellum.

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Изъятые боеприпасы были направлены на баллистическую экспертизу. Другие подробности следствия прокуратура пока не разглашает.

По словам Чайковской, правоохранители установили лицо, которое может быть причастно к делу, однако еще выясняют, кто опубликовал угрозы в сети.

За угрозы и оскорбление конституционного органа Польши виновному может грозить до двух лет заключения. Если экспертиза подтвердит незаконное хранение боеприпасов, наказание может составлять от шести месяцев до восьми лет лишения свободы.

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