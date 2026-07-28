В Польше прокуратура начала расследование относительно угроз в адрес премьер-министра Дональда Туска, которые неизвестный пользователь опубликовал в комментариях в интернете.

В Польше расследуют угрозы убийством Туска

Как сообщила прокурор районной прокуратуры в Свиднице Малгожата Чайковская, сообщения содержали оскорбления и угрозы жизни в отношении главы польского правительства, пишет RMF24.

– Комментарии, опубликованные в Интернете, содержали оскорбления и угрозы в адрес премьер-министра, – сообщила во вторник прокурор Малгожата Чайковская из районной прокуратуры в Свиднице.

Правоохранители установили адрес, с которого могли публиковать сообщения, и провели обыск в квартире. Полиция изъяла электронную технику и другие предметы, в том числе магазин к огнестрельному оружию с тремя патронами Parabellum.

Сейчас смотрят

Изъятые боеприпасы были направлены на баллистическую экспертизу. Другие подробности следствия прокуратура пока не разглашает.

По словам Чайковской, правоохранители установили лицо, которое может быть причастно к делу, однако еще выясняют, кто опубликовал угрозы в сети.

За угрозы и оскорбление конституционного органа Польши виновному может грозить до двух лет заключения. Если экспертиза подтвердит незаконное хранение боеприпасов, наказание может составлять от шести месяцев до восьми лет лишения свободы.

Читайте также
Похищение и убийство братьев в Киевской области: группе военных объявили о подозрении
Підозрюваний у вбивстві цивільних на Київщині

Связанные темы:

Дональд ТускПольша
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.