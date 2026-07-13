Правоохранители сообщили о подозрении группе военнослужащих, которых следствие считает причастными к похищению, незаконному лишению свободы и убийству двух братьев из Киевской области.

Мужчин силой вывезли в Полтавскую область, где незаконно удерживали, а затем убили.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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Убийство братьев в Киевской области: военным сообщили о подозрении

Заявление об исчезновении братьев поступило к правоохранителям 3 июля.

Во время осмотра их домовладения следователи обнаружили признаки насильственного преступления, в частности поврежденную систему видеонаблюдения, следы от выстрелов и другие вещественные доказательства.

В рамках расследования правоохранители проанализировали записи с камер видеонаблюдения, маршруты движения автомобилей и восстановили последовательность событий.

Позже было установлено место, где скрыли тела погибших, — в лесополосе на территории Полтавской области. По данным следствия, мужчины получили многочисленные огнестрельные ранения.

Следователи установили, что конфликт возник после словесной ссоры между одним из братьев и местной жительницей.

Как сообщила Интерфакс-Украина представитель Национальной полиции Юлия Гирдвилис, женщина пожаловалась своему мужу, бывшему командиру бригады, на громкую музыку и катание на мотоциклах двух братьев-односельчан.

— Односельчанка пожаловалась, чтобы прекратить действия братьев, мужу — военнослужащему, экс-командиру бригады. А он уже потом привлек к “решению” конфликта своих коллег-военнослужащих, — рассказала она.

В Национальной полиции отметили, что впоследствии мужчина потребовал от братьев извинений, однако не получил их.

После этого он организовал группу военнослужащих, которые проникли на территорию домовладения потерпевших, силой вывезли братьев в другую область, незаконно удерживали их, а затем убили.

Начальник полиции Киевской области Андрей Рубель сообщил, что на теле одного из братьев, жителей села Калиновка Киевской области, которых нашли в лесополосе на Полтавщине, обнаружили по меньшей мере 16 огнестрельных ранений, а на теле второго — пять.

По словам Рубеля, в ночь на 27 июня восемь военнослужащих прибыли к месту проживания братьев в Белоцерковском районе.

Один из фигурантов, чтобы запугать потерпевших, выстрелил в ногу 36-летнему мужчине.

После этого нападавшие связали братьям руки и ноги, завязали глаза, силой посадили их в автомобили и по указанию организатора вывезли в другую область.

— Там фигуранты незаконно удерживали потерпевших до 1 июля. В тот злополучный день организатор отдал указание убить похищенных людей, — добавил Рубель.

Одного из задержанных подозревают в непосредственном совершении умышленного убийства двух человек.

По информации полиции, во время следственного эксперимента он показал место, где были скрыты тела погибших.

Восьми участникам организованной группы сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы и похищении людей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде до 10 лет лишения свободы.

Подозреваемому в убийстве инкриминируют умышленное убийство двух лиц, за что предусмотрено до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Всем подозреваемым суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Что известно об организации преступления

Напомним, 13 июля стало известно о задержании командира 155 отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова, которого подозревают в организации похищения и убийства гражданских в Киевской области.

В начале июля стало известно о расследовании резонансного дела в отношении военнослужащих 155 отдельной механизированной бригады.

Девять военнослужащих, среди которых командир батальона, задержали по подозрению в похищении и убийстве двух мирных жителей Киевской области.

По информации СМИ со ссылкой на источники, преступление могло быть совершено после приказа командира бригады Станислава Лучанова.

Двух братьев из села Калиновка Белоцерковского района похитили, вывезли и убили якобы из-за оскорбления жены Лучанова. После этого комбриг самовольно покинул место службы.

Уголовное производство расследуют по статьям об умышленном убийстве и незаконном лишении свободы или похищении человека.

По информации Громадського, братьев, в похищении и убийстве которых подозревают военнослужащих 155 ОМБр, звали Максим и Роман Мосейчуки. Их отец погиб на фронте.

В ОК Север заявили, что сотрудничают со следствием, а всех фигурантов дела отстранили от исполнения служебных обязанностей.

11 июля командиру 155 отдельной механизированной бригады ВСУ имени Анны Киевской и всем установленным участникам дела о похищении и убийстве двух гражданских в Киевской области сообщили о подозрении.

Станислав Лучанов возглавил 155 ОМБр в феврале 2026 года. До этого он занимал должность начальника штаба 425-го штурмового полка Скала.

Фото: ВСП ВСУ

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