В ночь на 15 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области РФ и предприятию Атлант Аэро в Таганроге, которое производит беспилотники и комплектующие к ним.

О результатах ударов сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Удары по Сызранскому НПЗ и Атлант Аэро: что известно

По данным Генштаба, на территории Сызранского НПЗ после попадания возник пожар. Были поражены установка первичной переработки нефти АВТ-6 и резервуарный парк.

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Сызранский НПЗ находится в Самарской области и входит в структуру Роснефти. Мощность предприятия составляет около 8,9 млн тонн переработанной нефти в год.

На заводе производят бензин, дизельное и авиационное топливо, а также другие нефтепродукты. По информации Генштаба, предприятие участвует в обеспечении потребностей российской армии.

Еще одним пострадавшим объектом стало предприятие Атлант Аэро в Таганроге Ростовской области. На его территории после удара зафиксировали взрывы и пожар.

Предприятие специализируется на производстве беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним. В частности, там производят ударно-разведывательные БпЛА Молния и комплектующие для беспилотников Орион.

В Генштабе отметили, что Атлант Аэро также работает на нужды Вооруженных сил РФ.

Генштаб уточнил последствия удара по Славянскому НПЗ

Также военные получили дополнительные данные о результатах удара по НПЗ Славянск ЭКО в Славянске-на-Кубани Краснодарского края РФ, который Силы обороны нанесли 13 сентября.

По результатам анализа, подтверждено уничтожение трех резервуаров. Еще восемь резервуаров были повреждены.

В Генштабе подчеркнули, что работа Сил обороны по ключевым объектам противника продолжается.

Зеленский об ударах по РФ и санкциях против ВТБ

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил о новых результатах украинских дальнобойных операций.

Russia continues to attack our energy sector, regular logistics, and critical infrastructure. And our responses to them for this are tangible. There are new results from the Defense Forces of Ukraine regarding the refinery in Syzran. There was also a strike in Taganrog on a drone production facility, as well as on a drone preparation and launch site in the Oryol region. Targets were hit in the Black Sea as well. I thank every one of our warriors for the effectiveness of our long-range sanctions! The day before, the United States also announced a significant decision regarding Russia’s VTB Bank – one of Russia’s systemic banks, which is heavily involved in schemes supporting Russia’s war and, in particular, its relations with the Iranian regime. All such schemes that work against peace truly need to be dismantled. I thank our partners for this useful step! There is no alternative to ending this war. And all forms of pressure on Russia must create the right diplomatic conditions. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 15, 2026

Помимо ударов по Сызранскому НПЗ и попадания по заводу по производству дронов в Таганроге, Силы обороны поразили площадку подготовки и запуска беспилотников в Орловской области, а также цели в Черном море.

Зеленский назвал эти операции ответом на российские удары по украинской энергетике, логистике и критической инфраструктуре.