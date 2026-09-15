В ночь на 15 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области РФ и предприятию Атлант Аэро в Таганроге, которое производит беспилотники и комплектующие к ним.

О результатах ударов сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Удары по Сызранскому НПЗ и Атлант Аэро: что известно

По данным Генштаба, на территории Сызранского НПЗ после попадания возник пожар. Были поражены установка первичной переработки нефти АВТ-6 и резервуарный парк.

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Сызранский НПЗ находится в Самарской области и входит в структуру Роснефти. Мощность предприятия составляет около 8,9 млн тонн переработанной нефти в год.

На заводе производят бензин, дизельное и авиационное топливо, а также другие нефтепродукты. По информации Генштаба, предприятие участвует в обеспечении потребностей российской армии.

Еще одним пострадавшим объектом стало предприятие Атлант Аэро в Таганроге Ростовской области. На его территории после удара зафиксировали взрывы и пожар.

Предприятие специализируется на производстве беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним. В частности, там производят ударно-разведывательные БпЛА Молния и комплектующие для беспилотников Орион.

В Генштабе отметили, что Атлант Аэро также работает на нужды Вооруженных сил РФ.

Генштаб уточнил последствия удара по Славянскому НПЗ

Также военные получили дополнительные данные о результатах удара по НПЗ Славянск ЭКО в Славянске-на-Кубани Краснодарского края РФ, который Силы обороны нанесли 13 сентября.

По результатам анализа, подтверждено уничтожение трех резервуаров. Еще восемь резервуаров были повреждены.

В Генштабе подчеркнули, что работа Сил обороны по ключевым объектам противника продолжается.

Зеленский об ударах по РФ и санкциях против ВТБ

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил о новых результатах украинских дальнобойных операций.

Помимо ударов по Сызранскому НПЗ и попадания по заводу по производству дронов в Таганроге, Силы обороны поразили площадку подготовки и запуска беспилотников в Орловской области, а также цели в Черном море.

Зеленский назвал эти операции ответом на российские удары по украинской энергетике, логистике и критической инфраструктуре.

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