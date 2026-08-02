Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку вместе с правительством.

Об этом сообщает Armenian Press со ссылкой на видеообращение Пашиняна.

Почему правительство Армении подало заявление об отставке

Согласно статье 158 Конституции, правительство Армении подало заявление об отставке в день первого заседания новоизбранного парламента.

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– Я сейчас готовлюсь подписать заявление об отставке правительства, согласно статье 158 Конституции, которая адресована президенту Республики, – сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что письмо направят президенту Армении уже сегодня. После этого президент, согласно Конституции, должен принять отставку правительства.

По словам Пашиняна, члены правительства продолжают выполнять свои обязанности до формирования нового.

В то же время он отметил, что президент Армении после начала полномочий новоизбранного состава Национального собрания должен назначить премьер-министра по кандидатуре, выдвинутой парламентским большинством, согласно статье 149 Конституции.

– Сегодня парламентское большинство представит кандидатуру премьер-министра. Назначение состоится в соответствии с Конституцией. Желаю всем хорошего дня, – резюмировал Пашинян.

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