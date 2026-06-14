Сегодня, 14 июня, Центральная избирательная комиссия Армении обнародовала окончательные результаты очередных парламентских выборов.

Выборы в Армении: ЦИК объявил окончательные результаты

Как сообщает армянская служба Радио свобода (Радио Азатутут), по итогам голосования победу одержала партия Гражданский договор действующего премьер-министра Никола Пашиняна.

По окончательным результатам Гражданский договор набрал 49,74% голосов и получил 61 из 101 места в парламенте. Это позволяет партии самостоятельно формировать правительство и принимать законы.

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Второе место заняла партия Сильная Армения бизнесмена Самвела Карапетяна, долгое время жившего и работавшего в российской Калуге. Она получила 23,27% голосов. На третьем месте блок Армения с результатом 9,92%.

Партия бизнесмена Гагика Царукяна Преуспевающая Армения не преодолела 4-процентный проходной барьер, набрав 3,89% голосов.

Отмечается, что основная интрига выборов заключалась в том, сможет ли партия Преуспевающая Армения преодолеть проходной барьер. После того как результаты голосования на трех участках признали недействительными, партия потеряла 222 голоса и не прошла в новый состав парламента.

Тем временем под зданием ЦИК прошла акция протеста. Представители Сильной Армении, блока Айастан и Процветающей Армении, а также сторонники оппозиции потребовали отменить результаты выборов и провести новое голосование.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии на парламентских выборах.

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