Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян подав у відставку разом з урядом.

Про це повідомляє Armenian Press із посиланням на відеозвернення Пашиняна.

Чому уряд Вірменії подав заяву про відставку

Відповідно до статті 158 Конституції, уряд Вірменії подав заяву про відставку в день першого засідання новообраного парламенту.

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– Я зараз готуюся підписати заяву про відставку уряду, відповідно до статті 158 Конституції, яка адресована президенту Республіки, – сказав Пашинян.

Він наголосив, що лист направлять президенту Вірменії вже сьогодні. Після цього президент, відповідно до Конституції, має прийняти відставку уряду.

За словами Пашиняна, до члени уряду продовжують виконувати свої обов’язки до формування нового.

Водночас він зазначив, що президент Вірменії після початку повноважень новообраного складу Національних зборів має призначити прем’єр-міністра з кандидатури, висунутої парламентською більшістю, згідно з статтею 149 Конституції.

– Сьогодні парламентська більшість представить кандидатуру прем’єр-міністра. Призначення відбудеться відповідно до Конституції. Бажаю всім гарного дня, – резюмував Пашинян.

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