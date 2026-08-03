Коалиция желающих может столкнуться с серьезными вызовами из-за смены политического руководства в ведущих европейских странах.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на дипломатов, представителей НАТО и европейских чиновников.

В Европе обеспокоены будущим Коалиции желающих: что известно

По данным СМИ, Европа уже лишилась одного из ключевых архитекторов поддержки Украины — бывшего премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

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Теперь больше всего беспокойства вызывает Франция: Эммануэль Макрон не сможет баллотироваться на третий президентский срок подряд, а политика его потенциальных преемников может существенно отличаться.

Издание отмечает, что фаворитом букмекеров на президентских выборах во Франции по-прежнему остается лидер ультраправых Марин Ле Пен.

По информации The Telegraph, она раньше обещала вывести Францию из военного командования НАТО, отменить санкции против России и добиваться мирного урегулирования войны на условиях Москвы.

Ее главный политический оппонент слева Жан-Люк Меланшон, как пишет издание, выступает еще радикальнее и обещает полный выход Франции из западного военного блока.

По словам одного из западных чиновников, которого цитирует The Telegraph, такое развитие событий может стать “большой проблемой” для НАТО.

Британские чиновники уже анализируют, как возможная смена власти во Франции повлияет на будущее Коалиции желающих и обмен разведывательной информацией между союзниками.

Германия пока не готова стать новым лидером

Самым очевидным кандидатом на роль нового европейского лидера авторы материала называют канцлера Германии Фридриха Мерца, который проводит масштабное перевооружение Бундесвера.

Впрочем, The Telegraph отмечает, что сам Мерц сталкивается с серьезными внутриполитическими проблемами.

Депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер раскритиковал канцлера, заявив:

— Мерцу тоже придется бороться с этой московской связью.

По словам депутата, и в Христианско-демократическом союзе, и в Социал-демократической партии до сих пор есть политики, которые после окончания войны хотели бы вернуться к привычным отношениям с Россией.

Именно этим Кизеветтер объясняет нежелание канцлера передавать Украине ракеты Taurus, конфисковывать суда российского “теневого флота”, закрывать Русский дом в Берлине и поддерживать ограничения на передвижение российских дипломатов по Шенгенской зоне.

— Это не лидерство. Кто тогда сможет возглавить Европу? Нам нужен Черчилль. У нас было несколько “черчиллевских моментов”, но своего Черчилля в Европе пока нет, — заявил Кизеветтер.

Он также предупредил, что если Запад ослабит поддержку Украины, Киев может быть вынужден искать новых партнеров в других регионах мира.

Польша и Италия не готовы возглавить коалицию

The Telegraph также отмечает, что Польша и Италия вряд ли смогут быстро взять на себя роль лидеров.

Премьер-министр Польши Дональд Туск и глава правительства Италии Джорджа Мелони уже заявляли, что не планируют направлять свои войска в Украину. К тому же до конца следующего года в обеих странах запланированы выборы, что существенно ограничивает их политические возможности.

Несмотря на смену руководства, новый британский премьер Энди Бернем пытается показать, что курс Лондона на поддержку Украины остается прежним.

Как отмечает The Telegraph, свою первую встречу с иностранным лидером он провел именно с президентом Украины Владимиром Зеленским, приняв его в Портсмуте. Таким образом британское правительство пыталось показать союзникам, что Великобритания и дальше будет поддерживать Украину и НАТО.

Впрочем, издание отмечает, что если уход британского премьера прошел относительно спокойно, то окончание президентского срока Макрона может стать гораздо более серьезным испытанием для всей Коалиции желающих.

Напомним, что Коалицию желающих создали 2 марта 2025 года на саммите в Лондоне по инициативе Великобритании и Франции.

В объединение вошли более 30 стран, которые координируют военную помощь Украине, вопросы безопасности и подготовку гарантий после окончания войны.

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