Коаліція охочих може зіткнутися із серйозними викликами через зміну політичного керівництва у провідних європейських країнах.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на дипломатів, посадовців НАТО та європейських чиновників.

У Європі занепокоєні майбутнім Коаліції охочих: що відомо

За даними ЗМІ, Європа вже втратила одного з ключових архітекторів підтримки України — колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

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Тепер найбільше занепокоєння викликає Франція: Еммануель Макрон не зможе балотуватися на третій президентський термін поспіль, а політика його потенційних наступників може суттєво відрізнятися.

Видання зазначає, що фаворитом букмекерів на президентських виборах у Франції залишається лідерка ультраправих Марін Ле Пен.

За інформацією The Telegraph, вона раніше обіцяла вивести Францію з військового командування НАТО, скасувати санкції проти Росії та домагатися мирного врегулювання війни на умовах Москви.

Її головний політичний опонент зліва Жан-Люк Меланшон, як пише видання, виступає ще радикальніше та обіцяє повний вихід Франції із західного військового блоку.

За словами одного із західних чиновників, якого цитує The Telegraph, такий розвиток подій може стати “великою проблемою” для НАТО.

Британські посадовці вже аналізують, як можлива зміна влади у Франції вплине на майбутнє Коаліції охочих та обмін розвідувальною інформацією між союзниками.

Німеччина поки не готова стати новим лідером

Найочевиднішим кандидатом на роль нового європейського лідера автори матеріалу називають канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який проводить масштабне переозброєння Бундесверу.

Втім, The Telegraph зазначає, що сам Мерц стикається із серйозними внутрішньополітичними проблемами.

Депутат Бундестагу від ХДС Родеріх Кізеветтер розкритикував канцлера, заявивши:

— Мерц теж має боротись із цим московським зв’язком.

За словами депутата, як Християнсько-демократичний союз, так і Соціал-демократична партія досі мають політиків, які після завершення війни хотіли б повернутися до звичних відносин із Росією.

Саме цим Кізеветтер пояснює небажання канцлера передавати Україні ракети Taurus, конфісковувати судна російського “тіньового флоту”, закривати Російський дім у Берліні та підтримати обмеження на пересування російських дипломатів Шенгенською зоною.

— Це не лідерство. Хто тоді може очолити Європу? Нам потрібен Черчилль. У нас було кілька “черчиллівських моментів”, але свого Черчилля в Європі поки немає, — заявив Кізеветтер.

Він також попередив, що якщо Захід послабить підтримку України, Київ може бути змушений шукати нових партнерів в інших регіонах світу.

Польща та Італія не готові очолити коаліцію

The Telegraph також звертає увагу, що Польща та Італія навряд чи зможуть швидко перебрати на себе роль лідерів.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск та глава уряду Італії Джорджа Мелоні вже заявляли, що не планують направляти свої війська до України. Крім того, до кінця наступного року на обидві країни очікують вибори, що суттєво обмежує їхні політичні можливості.

Попри зміну керівництва, новий британський прем’єр Енді Бернем намагається продемонструвати, що курс Лондона щодо підтримки України залишається незмінним.

Як зазначає The Telegraph, свою першу зустріч із закордонним лідером він провів саме з президентом України Володимиром Зеленським, прийнявши його у Портсмуті. Так британський уряд намагався показати союзникам, що Велика Британія й надалі підтримуватиме Україну та НАТО.

Втім, видання наголошує, що якщо відхід британського прем’єра був відносно спокійним, то завершення президентства Макрона може стати значно серйознішим викликом для всієї Коаліції охочих.

Нагадаємо, що Коаліцію охочих створили 2 березня 2025 року на саміті в Лондоні з ініціативи Великої Британії та Франції.

До об’єднання увійшли понад 30 країн, які координують військову допомогу Україні, питання безпеки та підготовку гарантій після завершення війни.

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