Украинская разведка располагает подробной информацией о планах России на осень, однако признаков готовности Москвы к миру нет.

Зеленский о планах РФ относительно мобилизации

Как сообщил в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, российский диктатор Владимир Путин создает условия для расширения мобилизации.

— Есть основательные доклады разведки о российских планах на осень. Чего там нет – в российских планах – так это мира. К сожалению. Пока нет. Путин готовит условия для расширения мобилизации, – заявил он.

По его словам, за неполные семь месяцев 2026 года в российскую армию набрали 221 тыс. человек. В то же время, потери войск РФ за этот период составили почти 225,5 тыс. оккупантов.

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В частности, около 131 тыс. российских военных были ликвидированы, еще почти 93 тыс. получили ранения. Значительная часть этих ранений тяжелая из-за низкого уровня российской фронтовой медицины.

Зеленский подчеркнул, что Кремль готовится отправлять на войну новых граждан РФ, хотя пытается скрыть эти намерения под другими формулировками и сигналами.

Президент призвал партнеров усилить давление на Россию, чтобы в Москве было стремление прекратить агрессию, а не проводить новую волну мобилизации.

– Важно, чтобы мы с партнерами могли надавить на Россию достаточно, чтобы мысли о прекращении этой агрессии стали доминировать – мысли о мире, а не о дополнительной российской мобилизации, – заметил Зеленский.

По его словам, этому способствуют украинские дальнобойные операции и удары по российским военным объектам. Все большее количество граждан РФ ощущают последствия войны и осознают, что ее не стоит затягивать.

Отдельно Зеленский обратил внимание на углубление военного сотрудничества России с Северной Кореей. По данным украинской стороны, Москва планирует привлечь еще 30 тысяч северокорейских военных. С июня в Воронежской области РФ уже идет подготовка к их приему.

Кроме того, КНДР готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет.

Президент подчеркнул, что такое сотрудничество представляет опасность не только для Украины. Россия помогает Северной Корее приобретать опыт современной войны, совершенствовать вооружение и испытывать его в реальных боевых условиях.

Это создает дополнительную угрозу всем странам Азии, которые находятся в зоне досягаемости северокорейских ракет. Украина, по словам Зеленского, будет противодействовать этим планам.

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