Російська Федерація накопичує ознаки нової мобілізаційної хвилі. Кремль готується посилити мобілізаційну готовність.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Як РФ накопичує ознаки нової хвилі мобілізації

Як стверджував заступник очільника Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, темпи набору контрактників до російської армії сповільнюються. За його словами, протягом січня–червня контракти з Міністерством оборони РФ уклали близько 200 тис. осіб.

Зараз дивляться

За даними СЗР України, ще орієнтовно 16 тис. вступили до добровольчих формувань Росії.

– Рік тому за той самий період ці показники перевищували 210 тис. і 18 тис. відповідно. Навіть офіційна статистика свідчить про скорочення набору на 5–11%, а за оцінками німецького дослідника Яніса Клюге, навесні реальне падіння темпів сягало близько 20%, – йдеться у повідомленні.

Як стверджують у СЗР, у Росії різко зросла кількість вакансій, пов’язаних із військовим обліком. Зокрема, наприкінці липня на платформі HeadHunter помітили понад 2,5 тис. таких оголошень. З них майже третину опублікували лише за останній тиждень.

Вакансії відкриті у Москві, Санкт-Петербурзі, Самарі, Нижньому Новгороді, Бєлгороді, Казані, Уфі, Краснодарі, Ростові-на-Дону, Єкатеринбурзі та Хабаровську. Пошук персоналу ведуть такі компанії, як Роскосмос, Пошта Росії та Ростелеком.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов розширив деякі повноваження регіонального штабу в разі мобілізації чи воєнного стану. Водночас з’явилися дані, що Мінпраці РФ рекомендує регіонам заздалегідь готувати трудових мігрантів, щоб ті замінили призваних до армії працівників.

Крім цього, помітним є зростання тривожності в російському суспільстві. У липні росіяни шукали про мобілізацію в Яндексі близько 1,2 млн разів. За тиждень частка громадян РФ, які оцінюють настрої навколо як тривожні, збільшилася з 53% до 57%.

У СЗР України зазначають, що попит на оренду житла у Вірменії перевищив рівень лютого 2022 року.

Проте в Службі зовнішньої розвідки запевняють, що поки не спостерігаються ознаки підготовки до масштабного призову резервістів. Водночас закупівлі медичного майна та військового спорядження залишаються приблизно на рівні 2025 року.

– Найімовірніше, до парламентських виборів Кремль не ризикне оголошувати нову хвилю мобілізації, – припускають в СЗР України.

Однак там наголошують, що Москва намагатиметься компенсувати нестачу особового складу фінансовими стимулами, тиском на роботодавців і перекиданням військових між підрозділами.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.