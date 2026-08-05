Соединенные Штаты продолжают обсуждение с Украиной о возможном производстве ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot, хотя президент США Дональд Трамп в последнее время публично выразил сомнения в такой инициативе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Ракеты Patriot для Украины

По информации источника, никаких указаний прекратить консультации не поступало, а представители американского правительства, оборонной промышленности и военного руководства и дальше работают над возможными форматами сотрудничества.

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Наиболее вероятный сценарий – это производство отдельных компонентов ракет в Украине с последующей их сборкой в ​​Германии.

Также рассматривается возможность присоединения Киева к действующей американо-европейской программе производства перехватчиков Patriot или предоставление лицензии на выпуск более дешевой модификации ракеты PAC-3.

Украина настаивает на расширении собственного производства из-за острого дефицита современных перехватчиков. Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что запасы ракет Patriot практически исчерпаны, из-за чего во время одной из массированных атак удалось сбить только одну из 27 российских баллистических ракет.

В прошлом месяце во время встречи с Зеленским в Анкаре Дональд Трамп заявил о готовности предоставить Украине лицензию на производство ракет PAC-3. В то же время, уже после переговоров в Белом доме американский президент сменил риторику, заявив, что Вашингтон пока не соглашался на такой шаг и должен очень осторожно относиться к передаче соответствующих технологий.

По данным Reuters, вопросы производства в Украине раньше откладывали из-за опасений безопасности американских технологий. В то же время, специальный представитель США при НАТО Мэтью Витакер сейчас координирует переговорный процесс. Во время визита в Киев он обсуждал с представителями украинской власти и оборонной отрасли возможные модели сотрудничества.

В Белом доме официально не комментируют переговоры. В то же время чиновник администрации Трампа подтвердил агентству, что США рассматривают несколько вариантов развития оборонно-промышленного партнерства с Украиной, но подчеркивают необходимость защиты американских военных технологий.

Среди перспективных направлений также называют возможное участие Украины в программе компании Lockheed Martin по созданию нового более дешевого перехватчика PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE).

Впрочем, даже в случае достижения договоренностей, первые ракеты украинского производства могут появиться не ранее чем через год, а запуск полноценного производства отдельных компонентов, по оценкам американских чиновников, способен занять от трех до семи лет.

Именно поэтому Киев продолжает призывать партнеров передавать готовые ракеты Patriot из имеющихся запасов для покрытия неотложных потребностей противовоздушной обороны.

Источник : Reuters

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