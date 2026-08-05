Сполучені Штати продовжують обговорення з Україною щодо можливого виробництва ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, хоча президент США Дональд Трамп останнім часом публічно висловив сумніви щодо такої ініціативи.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Ракети Patriot для України

За інформацією джерела, жодних вказівок припинити консультації не надходило, а представники американського уряду, оборонної промисловості та військового керівництва й надалі працюють над можливими форматами співпраці.

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Найбільш ймовірний сценарій — це виробництво окремих компонентів ракет в Україні з подальшим їхнім остаточним складанням у Німеччині.

Також розглядається можливість приєднання Києва до чинної американо-європейської програми виробництва перехоплювачів Patriot або надання ліцензії на випуск дешевшої модифікації ракети PAC-3.

Україна наполягає на розширенні власного виробництва через гострий дефіцит сучасних перехоплювачів. Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що запаси ракет Patriot практично вичерпані, через що під час однієї з масованих атак вдалося збити лише одну з 27 російських балістичних ракет.

Минулого місяця під час зустрічі із Зеленським в Анкарі Дональд Трамп заявив про готовність надати Україні ліцензію на виробництво ракет PAC-3. Водночас уже після переговорів у Білому домі американський президент змінив риторику, заявивши, що Вашингтон поки не погоджувався на такий крок і має дуже обережно ставитися до передання відповідних технологій.

За даними Reuters, питання виробництва в Україні раніше відкладали через побоювання щодо безпеки американських технологій. Водночас спеціальний представник США при НАТО Метью Вітакер нині координує переговорний процес. Під час свого візиту до Києва він обговорював із представниками української влади та оборонної галузі можливі моделі співпраці.

У Білому домі офіційно не коментують перебіг переговорів. Водночас високопосадовець адміністрації Трампа підтвердив агентству, що США розглядають кілька варіантів розвитку оборонно-промислового партнерства з Україною, але наголошують на необхідності захисту американських військових технологій.

Серед перспективних напрямків також називають можливу участь України у програмі компанії Lockheed Martin зі створення нового дешевшого перехоплювача PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE).

Втім, навіть у разі досягнення домовленостей перші ракети українського виробництва можуть з’явитися не раніше ніж через рік, а запуск повноцінного виробництва окремих компонентів, за оцінками американських чиновників, здатен зайняти від трьох до семи років.

Саме тому Київ продовжує закликати партнерів передавати готові ракети Patriot із наявних запасів для покриття нагальних потреб протиповітряної оборони.

Джерело : Reuters

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