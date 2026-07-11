Обещание президента США Дональда Трампа разрешить Украине производить американские ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot стало важным политическим сигналом для Киева. В то же время наладить такое производство быстро не удастся — на это может потребоваться как минимум год.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на экспертов в сфере обороны.

Производство ракет для Patriot в Украине

Ракеты-перехватчики Patriot остаются одним из ключевых элементов украинской противовоздушной обороны, поскольку именно они способны уничтожать баллистические цели. Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Россия все активнее использует баллистические ракеты для массированных ударов по Украине.

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По данным агентства, только в этом месяце украинские силы ПВО смогли сбить четыре из 54 российских баллистических ракет.

В то же время эксперты отмечают, что реализация инициативы потребует значительного времени. Речь идет не только о строительстве производственных мощностей, но и о создании цепочек поставок и привлечении подрядчиков для выпуска перехватчиков PAC-2 компании Raytheon или более современных PAC-3 от Lockheed Martin.

Показателен пример Германии. В 2024 году Raytheon договорилась с европейской компанией MBDA о производстве ракет GEM-T для комплексов Patriot, однако первые поставки ожидаются только в начале 2027 года. Переговоры о локализации производства PAC-3 в Германии пока не завершились.

По информации Reuters, новые ракеты для Украины, скорее всего, будут производить в Германии или другой европейской стране, где это безопаснее в условиях войны. После завершения боевых действий производство могут перенести непосредственно в Украину.

В то же время Зеленский заявил, что украинская и американская технические команды в ближайшее время согласуют все детали сотрудничества. По его словам, Киев стремится начать производство ракет в Украине как можно скорее, а также ожидает новых поставок перехватчиков PAC-3 из США уже в ближайшие дни.

Эксперты отмечают, что нынешних темпов производства ракет Patriot недостаточно для противодействия российским баллистическим атакам. По оценкам, РФ ежегодно выпускает не менее 700–800 ракет Искандер и Кинжал. Поскольку для перехвата одной баллистической цели обычно требуется до трех ракет Patriot, Украине и её союзникам необходимо около 2 400 перехватчиков в год.

В прошлом году Lockheed Martin поставила чуть более 600 ракет PAC-3, а к 2030 году планирует увеличить производство примерно до 2 тыс. единиц в год. По оценкам специалистов, украинское предприятие после запуска могло бы производить около 200–300 ракет-перехватчиков ежегодно.

Источник : Reuters

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