Европейская комиссия и консорциум SpaceRISE заключили соглашение о развертывании европейской спутниковой системы защищенной связи IRIS². Первые запуски спутников ожидаются в 2029 году.

ЕС договорился о развертывании спутниковой системы IRIS²

Об этом сообщила Еврокомиссия.

Переговоры между сторонами продолжались с января 2026 года. За это время они согласовали основные параметры будущей системы, включая ее конфигурацию, мощность, график развертывания, ориентировочную стоимость и объемы частных инвестиций.

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После ввода в эксплуатацию IRIS² должна обеспечить защищенную и надежную связь для правительств европейских стран, оборонных структур и структур безопасности, а также экстренных служб.

Спутниковая группировка будет состоять из 348 аппаратов. Из них 330 планируют разместить на низкой околоземной орбите, еще 18 – на средней. Также система будет включать дополнительные компоненты для выполнения специализированных задач.

К реализации проекта будут привлечены ряд крупных европейских космических компаний, среди которых Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space, OHB и Aerospacelab.

Финансирование IRIS² предусмотрено в бюджете ЕС на 2028-2034 годы. Дополнительные средства должны предоставить государства-члены, страны-партнеры и частные инвесторы.

В частности, Польша заявила об инвестициях в €656 млн, Венгрия – в €500 млн. Испания планирует направить на проект от €1,6 до €2 млрд.

После завершения переговоров SpaceRISE под руководством Еврокомиссии и при технической поддержке Европейского космического агентства должен перейти в активную фазу реализации программы. Она будет включать в себя производство спутников, подготовку запусков и создание защищенной наземной инфраструктуры.

Еврокомиссия также проинформировала Европарламент и государства-члены о результатах переговоров и переходе проекта к этапу реализации.

Что известно об IRIS²

IRIS² – проект Европейского Союза по созданию собственной многоуровневой системы спутниковой связи. Она должна обеспечить ЕС защищенной и устойчивой связью и уменьшить зависимость от частных и неевропейских операторов.

Систему планируют использовать как для государственных, так и коммерческих нужд. Среди направлений – оборона, кризисное управление, дипломатическая связь и обеспечение скоростным интернетом отдаленных регионов Европы.

Особое внимание в проекте уделяют киберзащите и устойчивости к гибридным угрозам.

IRIS² часто называют европейской альтернативой Starlink. Полноценное развертывание системы планируется завершить к концу десятилетия.

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