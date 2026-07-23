Европейская комиссия объявила о решении наложить на Google штраф в размере €890 млн. Причиной стало систематическое нарушение Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA).

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Еврокомиссия оштрафовала Google на €890 млн

Согласно коммюнике ЕК, регулятор принял два отдельных решения по штрафным санкциям:

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€460 млн — за предоставление искусственных преференций собственным сервисам в поисковой системе Google (в частности, в сферах шопинга, гостиниц, транспорта и спортивных результатов) в ущерб сторонним компаниям.

€430 млн — за ограничение разработчиков приложений в Google Play, которым мешали перенаправлять пользователей на более дешевые альтернативные каналы покупки за пределами магазина.

Исполнительная заместитель главы ЕК по вопросам технологического суверенитета Хенна Вирккунен подчеркнула, что такие действия наносят прямой вред конкурентам.

— Два решения, принятые нами сегодня, подтверждают нашу готовность применять Закон о цифровых рынках для защиты бизнеса и инноваций. Мы обнаружили, что Google наносит ущерб компаниям, предлагающим аналогичные услуги, такие как покупки или спорт, не предоставляя им такого же уровня видимости в поиске Google. Мы также обнаружили, что Google ограничивал разработчиков приложений в предоставлении более дешевых предложений клиентам в магазине приложений Google Play. Теперь Google должна положить конец этому несоответствию и удержаться от ее продолжения в будущем, — подчеркнула Вирккунен.

Еврокомиссия обязала Google устранить нарушения: обеспечить недискриминационные условия для сторонних сервисов в поиске и предоставить разработчикам свободу заключать соглашения с пользователями за пределами Google Play.

Для выполнения этого решения корпорация имеет 60 дней. Если Google не выполнит определенные сроки, Брюссель применит периодические штрафные платежи в размере до 5% от общего мирового оборота компании.

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