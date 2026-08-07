Президент США Дональд Трамп подписал два новых исполнительных указа, направленных на борьбу с так называемым родовым туризмом и ограничение автоматического получения гражданства США по рождению в ряде случаев.

Об этом сообщает издание Axios.

Что предусматривают новые указы Трампа

Отметим, что это уже вторая попытка администрации Трампа сузить применение права на гражданство по рождению.

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Ожидается, что новые указы также станут предметом судебных обжалований из-за возможного нарушения 14-й поправки к Конституции США.

Первый документ устанавливает новые исключения из принципа автоматического приобретения гражданства по рождению.

По версии администрации Трампа, ограничения могут касаться только будущих рождений и нескольких конкретных категорий.

В частности, речь идет о:

детях отдельных иностранных дипломатических сотрудников, находящихся в США от имени других государств;

детях лиц, которых американские власти классифицируют как “враждебных иностранцев”, в частности членов террористических организаций;

детях, рожденных на территории США, если Конгресс в будущем изменит соответствующее законодательство;

детей женщин, которые, по мнению властей, намеренно въехали в США исключительно для рождения ребенка с целью получения американского гражданства.

Отдельно указ предусматривает ограничение использования программ суррогатного материнства, если они применяются для таких целей.

Как администрация Трампа объясняет борьбу с “родовым туризмом”

В Белом доме заявляют, что так называемый родовой туризм основан на мошенничестве при получении туристических или других виз.

Администрация подчеркивает, что действующее законодательство США уже запрещает оформлять туристическую визу, если главной целью поездки является рождение ребенка для получения им американского гражданства.

Кроме того, пограничные и иммиграционные службы уже сейчас имеют право отказать беременной иностранке во въезде, если установят, что она прибыла именно с такой целью.

Второй указ поручает Государственному департаменту и Министерству внутренней безопасности разработать дополнительные правила, призванные положить конец деятельности индустрии “родового туризма” как в США, так и за их пределами.

Между тем юристы прогнозируют новую волну судебных процессов в связи с этими указами. Так, 30 июня Верховный суд США уже отменил предыдущий, значительно более широкий указ Дональда Трампа, который предусматривал лишение автоматического гражданства детей, рожденных в США от родителей, не являющихся гражданами страны.

В то же время администрация президента утверждает, что решение суда оставило возможность применять отдельные исторически признанные исключения из принципа гражданства по рождению.

Критики новых указов подчеркивают, что 14-я поправка к Конституции гарантирует гражданство практически всем людям, родившимся на территории США, а потому любое ее сужение будет противоречить Основному закону.

Параллельно Конгресс США продолжает расследование деятельности компаний, организующих поездки иностранных женщин для рождения детей в Соединенных Штатах.

Комитет по надзору Палаты представителей уже запросил документы у компании Have My Baby in Miami, которая работает на этом рынке.

Американские законодатели заявляют, что наибольшую озабоченность вызывают случаи, когда такими услугами пользуются граждане Китая и России. По их мнению, это может создавать риски для национальной безопасности.

По разным оценкам, ежегодно благодаря “родовому туризму” в США рождаются от нескольких тысяч до десятков тысяч детей.

Сам Дональд Трамп неоднократно заявлял, что считает такую практику злоупотреблением американским законодательством и выступает за ее прекращение. В то же время эксперты по иммиграционному праву убеждены, что проблему можно решать путем более строгого контроля за выдачей виз, а не через пересмотр конституционного права на гражданство по рождению.

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