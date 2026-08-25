Адміністрація президента США планує анулювати ділові та туристичні візи приблизно 200 тис. іноземців, які подали заяви на отримання притулку або очікують на рішення щодо них.

Про це повідомляє The Associated Press із посиланням на документи Держдепартаменту, які опинилися в розпорядженні агентства.

США планують анулювати візи для 200 тис. іноземців

Відповідно до документів та слів двох американських чиновників, якщо рішення не буде оскаржене або переглянуте, Держдепартамент протягом найближчих тижнів оголосить про анулювання віз категорій B1 і B2, виданих у 2016–2026 роках.

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Процес відбуватиметься спільно з Міністерством внутрішньої безпеки.

– Ми співпрацюємо з Міністерством внутрішньої безпеки з метою виявлення та анулювання неімміграційних віз іноземців, які прибули до Сполучених Штатів під приводом короткострокового візиту, але потім подають прохання про надання притулку, щоб залишитися тут назавжди, – заявив речник Держдепу США Томмі Піготт.

Він не уточнив, скільки віз можуть анулювати, оскільки “кількість анулювань постійно змінюється”.

За словами американських чиновників, анулювання візи не означатиме автоматичної та негайної депортації.

Більшість людей, чиї заяви про надання притулку нині розглядаються, можуть отримати інший статус, однак втратять статус ділових або туристичних мандрівників.

Таке рішення може стати найбільшим одноразовим анулюванням віз в історії Сполучених Штатів. Ймовірно, воно стане предметом судових оскаржень.

Після повернення Дональда Трампа на посаду президента США його адміністрація поступово посилювала вимоги до заявників на візи.

Від них вимагали надавати більше інформації про активність у соціальних мережах, запроваджували обов’язкові значні застави за розгляд візових заяв та повністю забороняли видачу віз громадянам окремих країн.

За останні 18 місяців Державний департамент анулював близько 175 тис. віз людям, яких засудили або звинуватили у скоєнні злочинів – від керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння до зґвалтування та пограбування.

Візи також анулювали особам, які публічно критикували політику США, зокрема щодо Близького Сходу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав два нові виконавчі укази, спрямовані на боротьбу з так званим пологовим туризмом та обмеження автоматичного набуття громадянства США за народженням у низці випадків.

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