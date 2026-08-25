Понад 50 країн закликали Росію погодитися на повне, негайне та безумовне припинення вогню, а також повернутися до переговорів щодо встановлення справедливого й тривалого миру в Україні.

Країни ООН закликали РФ до припинення вогню в Україні

Про це йдеться у спільній заяві, яку перед засіданням Ради Безпеки ООН зачитав міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен.

У документі наголошується, що минуло чотири з половиною роки від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, яке є грубим порушенням Статуту ООН та основоположних принципів міжнародного права.

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Підписанти зазначили, що російська агресія підірвала міжнародний порядок, заснований на правилах, та створила загрозу глобальному миру й безпеці.

Окрему увагу у заяві приділили зростанню кількості жертв серед мирного населення через посилення російських атак. За наведеними даними, минулого місяця в Україні зафіксували найбільшу з березня 2022 року місячну кількість загиблих і поранених цивільних. Щонайменше 437 людей загинули.

Загалом від початку повномасштабної війни загинули або були поранені щонайменше 68 тис. мирних українців, серед яких майже 4 тис. дітей.

Країни заявили про необхідність забезпечити повну відповідальність за злочини, скоєні з порушенням міжнародного права, та домогтися справедливості для постраждалих.

У документі також згадуються наслідки російської агресії за межами України, зокрема порушення повітряного простору та інциденти з безпілотниками у європейських державах.

Крім того, підписанти засудили атаки РФ на українське судноплавство та портову інфраструктуру в Чорному морі, наголосивши на їхніх негативних наслідках для глобальної продовольчої безпеки.

Автори заяви наголосили, що бойові дії та спричинені ними людські страждання можуть бути припинені негайно, якщо Росія погодиться на безумовне припинення вогню.

– Ми наполегливо закликаємо Росію відповісти на заклики до повного, негайного й безумовного припинення вогню та відновити переговори щодо всеосяжного, справедливого й тривалого миру в Україні відповідно до міжнародного права, включно зі Статутом ООН, – йдеться у заяві.

Понад 50 держав також підтвердили підтримку суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах та заявили, що продовжать підтримувати Київ.

Спільну заяву підтримали всі держави Європейського Союзу, а також Австралія, Канада, Коста-Рика, Грузія, Гондурас, Ісландія, Японія, Нова Зеландія, Панама, Південна Корея та інші країни.

Джерело : Укрінформ

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