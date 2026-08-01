Вечером 1 августа в центре Москвы раздался мощный взрыв в ресторане Balzi Rossi, расположенном на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади. Предварительно есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщают Mash, Baza, Осторожно, новости, а также Интерфакс со ссылкой на источники и очевидцы.

Взрыв в ресторане Balzi Rossi в Москве: что известно

По информации российских медиа, в день взрыва ресторан Balzi Rossi был закрыт для посетителей – там проводили частное мероприятие.

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Источник Интерфакса в правоохранительных органах сообщил, что в результате взрыва погибли, однако их точное количество еще устанавливают. По предварительным данным, около 20 человек получили ранения.

В то же время российские Telegram-каналы приводят разные данные о последствиях инцидента. По информации Baza, погибли три человека, еще 21 человек пострадал. Mash также сообщает о трех погибших, однако пишет о семи травмированных.

Очевидец рассказал Telegram-канал ASTRA, что в ресторане Balzi Rossi проходило празднование дня рождения генерала. Рядом с рестораном было припарковано много автомобилей с черными номерами

Черные номера обычно используются на транспорте вооруженных сил и других силовых ведомств РФ.

Кроме того, рядом стоял автобус Росгвардии.

Предварительная причина взрыва

По данным Telegram-канала 112, взрыв мог произойти из-за газового баллона на кухне ресторана. Официального подтверждения этой информации пока нет.

На фоне чрезвычайного происшествия в Москве отменили старт Ночного велофестиваля, который должен был начаться вечером на Садовом кольце. Об этом сообщает Telegram-канал. Осторожно, новости.

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