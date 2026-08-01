Взрыв в Москве в ресторане Balzi Rossi: есть погибшие и десятки пострадавших
- Взрыв произошел в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве.
- Российские СМИ сообщают о по меньшей мере трех погибших и десятках пострадавших, однако данные отличаются.
- Предварительной причиной инцидента называют взрыв газового баллона на кухне.
Вечером 1 августа в центре Москвы раздался мощный взрыв в ресторане Balzi Rossi, расположенном на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади. Предварительно есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщают Mash, Baza, Осторожно, новости, а также Интерфакс со ссылкой на источники и очевидцы.
Взрыв в ресторане Balzi Rossi в Москве: что известно
По информации российских медиа, в день взрыва ресторан Balzi Rossi был закрыт для посетителей – там проводили частное мероприятие.
Источник Интерфакса в правоохранительных органах сообщил, что в результате взрыва погибли, однако их точное количество еще устанавливают. По предварительным данным, около 20 человек получили ранения.
В то же время российские Telegram-каналы приводят разные данные о последствиях инцидента. По информации Baza, погибли три человека, еще 21 человек пострадал. Mash также сообщает о трех погибших, однако пишет о семи травмированных.
Очевидец рассказал Telegram-канал ASTRA, что в ресторане Balzi Rossi проходило празднование дня рождения генерала. Рядом с рестораном было припарковано много автомобилей с черными номерами
Черные номера обычно используются на транспорте вооруженных сил и других силовых ведомств РФ.
Кроме того, рядом стоял автобус Росгвардии.
Предварительная причина взрыва
По данным Telegram-канала 112, взрыв мог произойти из-за газового баллона на кухне ресторана. Официального подтверждения этой информации пока нет.
На фоне чрезвычайного происшествия в Москве отменили старт Ночного велофестиваля, который должен был начаться вечером на Садовом кольце. Об этом сообщает Telegram-канал. Осторожно, новости.