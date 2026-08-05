В немецком аэропорту Лейпциг/Галле рядом с украинским грузовым самолетом Антонов обнаружили дрон с детонатором.

Об этом сообщают Reuters со ссылкой на немецкую полицию и Bild.

Дрон возле украинского самолета в Лейпциге: что известно

По информации Reuters, инцидент произошел незадолго до полуночи 5 августа. Рядом с взлетно-посадочной полосой аэропорта Лейпциг/Галле обнаружили беспилотник, после чего на место прибыли взрывотехники, а южную полосу временно закрыли.

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Издание Bild утверждает, что дрон находился неподалеку от украинского грузового самолета Антонов (Ан-124). По данным журналистов, к дрону было прикреплено неизвестное вещество с детонатором, из-за чего следователи классифицировали находку как возможное взрывное устройство.

Для обследования опасного объекта задействовали роботизированный комплекс саперов. Пока официально не сообщается, было ли устройство обезврежено контролируемо.

Из-за инцидента несколько рейсов перенаправили в другие аэропорты.

По данным Reuters, один из грузовых самолетов DHL во время повторного захода на посадку столкнулся в воздухе с неизвестным объектом и был вынужден приземлиться в Ганновере. После посадки на носовой части самолета обнаружили незначительные повреждения.

Правоохранители расследуют инцидент как возможное преступление, связанное с государственной безопасностью. Сейчас идут поиски оператора дрона.

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