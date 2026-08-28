Країни, що омиваються Балтійським морем, планують створити спільну оперативну групу з протидії безпілотникам. Це дозволить їм швидко реагувати на тлі зростання загрози гібридних атак.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт у п’ятницю, 28 серпня, пише Reuters.

Країни Балтійського моря створять групу для протидії БпЛА

Відтоді як Москва у 2022 році розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, у Балтійському морі, яке омиває вісім країн НАТО та Росію, відбувалися численні випадки ймовірних диверсій, що були пов’язані з підводними кабелями і критично важливими газопроводами.

Зараз дивляться

За словами Добріндта, наразі мета полягає у створенні оперативної групи, яка б забезпечила швидкий обмін інформацією.

– Іноземні держави щодня намагаються атакувати та підривати демократію, безпеку й економічну спроможність у межах ЄС, – заявив він напередодні зустрічі зі своїми колегами з країн Балтійського моря в місті Фленсбург.

Міністр попередив, що найближчими місяцями такі атаки “можуть набути нового масштабу”, а гібридна загроза залишатиметься постійною.

Німеччина перебуває в стані особливої готовності через загрози, пов’язані з безпілотниками, після того як на початку серпня в аеропорту Лейпцига виявили безпілотник із вибухівкою. Аеропорт є важливим центром військової логістики.

Німецькі посадовці публічно не звинувачували жодну іноземну державу в цьому інциденті, хоча деякі депутати вказали на Росію.

Москва відкинула звинувачення, назвавши інцидент “сфабрикованою провокацією”.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.