В возрасте 80 лет скончался британский актер Тим Карри, который сыграл роли в фильмах Один дома 2, Оно, а также Три мушкетера.

Тим Карри умер в возрасте 80 лет: что известно

Как сообщает Hollywood Reporter, вечером 26 августа британский актер Тим Карри скончался в своем доме в Лос-Анджелесе. Ему было 80 лет.

Известно, что в 2012 году Тим Карри перенес тяжелый инсульт, после чего был прикован к инвалидному креслу. Известно, что инсульт случился неожиданно во время массажа.

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В то же время, после инсульта он продолжал посещать публичные мероприятия. В конце сентября 2025 года Тим Карри был на праздновании 50-летия легендарного мюзикла Шоу ужасов Рокки Хоррора. Он рассказал, что до сих пор не может ходить.

Тим Карри: что о нем известно

Всемирную известность ему принесла роль доктора Фрэнка-эн-Фертера в культовом мюзикле Шоу ужасов Рокки Хоррора в 1975 году.

Тим Карри также сыграл Пеннивайза в экранизации романа Стивена Кинга Оно в 1990 году. Среди других известных работ актера — роли в фильмах Три мушкетера и Один дома 2.

Также он был троекратным номинантом на премию Тони.

После инсульта Тим Карри сосредоточился на работе вне камеры – стал голосом персонажев мультфильмов и видеоигр, тем самым продолжив творить.

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