У п’ятницю, 28 серпня 2026 року, у віці 89 років помер король Норвегії Гаральд V.

Про це повідомляє королівська родина Норвегії і BBC.

Король Норвегії Гаральд V помер: що відомо

Гаральд V тихо помер о 06:35 за місцевим часом у Національній лікарні в Осло, куди його госпіталізували через ускладнення рідкісного захворювання крові — гемолітичної анемії.

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На даху Королівського палацу вже приспустили державний прапор.

Трон країни автоматично переходить до його 53-річного сина, кронпринца Гокона, який виконував обов’язки регента з моменту госпіталізації батька.

Напередодні трагічної звістки стан 89-річного монарха, який понад 10 днів перебував у лікарні, критично погіршився.

Члени королівської родини, включаючи королеву Соню, кронпринца Гокона та онуків, терміново скасували всі офіційні зустрічі, щоб перебувати біля його ліжка.

Через госпіталізацію монарха прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере також скасував візит до Німеччини.

Мешканці Осло протягом дня масово приходили до Королівського палацу, аби покласти квіти та підтримати монарха в його останні хвилини життя.

Гаральд V: факти з біографії

Гаральд V очолював Норвегію протягом 35 років — із 1991 року. Він став першим монархом країни з XIV століття, який народився на норвезькій землі.

У пам’яті нації він залишиться як прогресивний та близький до народу лідер.

Гаральд виборював право одружитися з простолюдинкою Сонею Гаральдсен протягом дев’яти років, погрожуючи батькові залишитися неодруженим. Цей крок проклав шлях до оновлення королівської традиції.

Після теракту Андерса Брейвіка у 2011 році промова короля з тремтячим від сліз голосом стала символом єдності та стійкості норвежців.

2016 році його виступ на захист прав меншин, біженців та свободи віросповідання сколихнув увесь світ.

Покійний король тричі представляв Норвегію на Олімпійських іграх у вітрильному спорті та понад 20 років очолював норвезьке відділення Всесвітнього фонду природи (WWF).

Останні роки правління Гаральда V були затьмарені низкою резонансних подій навколо родини, які суттєво похитнули рейтинг монархії в країні:

Справа Маріуса Борга Хойбі: названий син нового короля Гокона (син кронпринцеси Метте-Маріт від попередніх стосунків) опинився в центрі гучного судового процесу та був засуджений за зґвалтування.

названий син нового короля Гокона (син кронпринцеси Метте-Маріт від попередніх стосунків) опинився в центрі гучного судового процесу та був засуджений за зґвалтування. Скандал із Джеффрі Епштейном: кронпринцеса Метте-Маріт публічно перепрошувала за свої минулі зв’язки з покійним американським фінансовим злочинцем.

кронпринцеса Метте-Маріт публічно перепрошувала за свої минулі зв’язки з покійним американським фінансовим злочинцем. Проблеми зі здоров’ям наступників: напередодні трагічних подій Метте-Маріт перенесла складну трансплантацію легені через хронічний фіброз.

Попри виклики та турбулентність у родині, особистий авторитет короля Гаральда V залишався беззаперечним до останніх днів. Норвежці пам’ятатимуть його як людяного, щирого та чуйного улюбленця нації.

Джерело : BBC

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