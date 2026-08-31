Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров предложил помочь Соединенным Штатам создать армию дронов в обмен на поставку Украине ракет-перехватчиков для систем Patriot, необходимых для усиления ПВО перед зимой.

Об этом Михаил Федоров заявил в интервью Financial Times.

Федоров предложил США дроны в обмен на перехватчики к Patriot

Федоров заявил о готовности помочь американской стороне использовать украинский опыт создания и применения беспилотных систем.

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— Я буду очень рад помочь Америке создать армию дронов — особенно в обмен на перехватчики к Patriot, чтобы мы выжили этой зимой, — сказал он.

По словам Федорова, он готов пойти на такой обмен. В то же время экс-министр отказался сказать, планирует ли он во время пребывания в Вашингтоне встречаться с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

Экс-министр также работает над привлечением американских инвестиций в фонд оборонных технологий. По его замыслу, он должен создавать и управлять компаниями, которые будут разрабатывать новые виды вооружения.

Федоров рассказал, что ведет переговоры с венчурными фондами, частными инвесторами и американскими технологическими компаниями. По его словам, многие потенциальные инвесторы заинтересованы в украинских оборонных инновациях.

При этом он не раскрыл подробностей своей будущей роли в управлении фондом и не уточнил, будет ли она приносить личную финансовую выгоду.

Федоров считает, что Россия может пытаться затянуть войну. Если боевые действия продлятся еще два-три года, фонд, по его замыслу, должен будет разрабатывать новые решения для поля боя и предоставлять инвесторам доступ к украинскому опыту ведения современной войны.

Financial Times также пишет со ссылкой на источники, что ранее Илон Маск сообщал Федорову о готовности разрешить Украине использовать дроны со спутниковой связью Starlink за пределами украинских границ для ударов по целям в России.

В то же время Маск, по словам собеседников издания, подчеркивал, что такое решение носит политический характер и должно быть принято Белым домом.

Сам Федоров не стал комментировать свои разговоры с Маском.

Федоров о рабочей поездке в Вашингтон

Михаил Федоров сообщил, что отправился в рабочую поездку в Вашингтон, где планирует встретиться с венчурными фондами, предпринимателями, технологическими компаниями, экспертами и организациями, которые могут присоединиться к новым украинским проектам.

Одним из главных направлений переговоров станет создание нового инвестиционного фонда оборонных технологий. По замыслу, он будет не только вкладывать средства в украинские defense tech-компании, но и создавать новые компании, занимающиеся технологиями, необходимыми на поле боя.

Федоров назвал три приоритетных направления будущего фонда:

роботизация поля боя, чтобы военные реже участвовали в самых опасных операциях;

реактивные дроны-перехватчики, в частности для борьбы с реактивными Шахедами;

дешевые ракеты с искусственным интеллектом.

Сейчас команда ведет переговоры с потенциальными партнерами и инвесторами. Следующими шагами должны стать формирование команды фонда, презентация его модели и запуск первых проектов.

Financial Times также пишет, что Федоров ищет поддержку для будущего фонда среди американских венчурных инвесторов, частного капитала и технологических компаний.

Ранее руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что Украина испытывает дефицит ракет для противовоздушной обороны. Речь идет не только о перехватчиках для комплексов Patriot, но и о ракетах для других наземных систем и боевой авиации.

По его словам, эффективность украинской ПВО напрямую зависит от достаточного количества боеприпасов для всех систем, задействованных в защите воздушного пространства.

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