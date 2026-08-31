Колишній міністр оборони України Михайло Федоров запропонував допомогти Сполученим Штатам створити армію дронів в обмін на постачання Україні ракет-перехоплювачів для систем Patriot, необхідних для посилення ППО перед зимою.

Про це Михайло Федоров заявив в інтерв’ю Financial Times.

Федоров запропонував США дрони в обмін на перехоплювачі до Patriot

Федоров заявив про готовність допомогти американській стороні використати український досвід створення та застосування безпілотних систем.

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— Я буду дуже радий допомогти Америці створити армію дронів — особливо в обмін на перехоплювачі до Patriot, щоб ми вижили цієї зими, — сказав він.

За словами Федорова, він готовий піти на такий обмін. Водночас ексміністр відмовився повідомити, чи планує під час перебування у Вашингтоні зустрічатися з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа.

Ексміністр також працює над залученням американських інвестицій у фонд оборонних технологій. За його задумом, він має створювати та керувати компаніями, які розроблятимуть нові види озброєння.

Федоров розповів, що веде переговори з венчурними фондами, приватними інвесторами та американськими технологічними компаніями. За його словами, значна кількість потенційних інвесторів зацікавлена в українських оборонних інноваціях.

Водночас він не розкрив подробиць своєї майбутньої ролі в управлінні фондом та не уточнив, чи передбачатиме вона особисту фінансову вигоду.

Федоров вважає, що Росія може намагатися затягувати війну. Якщо бойові дії триватимуть ще два-три роки, фонд, за його задумом, має розробляти нові рішення для поля бою та надавати інвесторам доступ до українського досвіду ведення сучасної війни.

Financial Times також пише з посиланням на джерела, що раніше Ілон Маск повідомляв Федорову про готовність дозволити Україні використовувати дрони із супутниковим зв’язком Starlink за межами українських кордонів для ударів по цілях у Росії.

Водночас Маск, за словами співрозмовників видання, наголошував, що відповідне рішення є політичним і має бути ухвалене Білим домом.

Сам Федоров не коментував свої розмови з Маском.

Федоров про робочу поїздку до Вашингтона

Михайло Федоров повідомив, що розпочав робочу поїздку до Вашингтона, де планує провести зустрічі з венчурними фондами, підприємцями, технологічними компаніями, експертами та організаціями, які можуть долучитися до нових українських проєктів.

Одним із головних напрямів переговорів стане створення нового інвестиційного фонду оборонних технологій. За задумом, він не лише вкладатиме кошти в українські defense tech-компанії, а й створюватиме нові компанії навколо технологій, необхідних на полі бою.

Федоров назвав три пріоритетні напрями майбутнього фонду:

роботизація поля бою для зменшення участі військових у найбільш небезпечних операціях;

реактивні дрони-перехоплювачі, зокрема для боротьби з реактивними Шахедами;

дешеві ракети із застосуванням штучного інтелекту.

Наразі команда веде переговори з потенційними партнерами та інвесторами. Наступними кроками мають стати формування команди фонду, презентація його моделі та запуск перших проєктів.

Financial Times також пише, що Федоров шукає підтримки для майбутнього фонду серед американських венчурних інвесторів, приватного капіталу та технологічних компаній.

Раніше керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що Україна відчуває дефіцит ракет для протиповітряної оборони. Ідеться не лише про перехоплювачі для комплексів Patriot, а й про ракети для інших наземних систем та бойової авіації.

За його словами, ефективність української ППО безпосередньо залежить від достатньої кількості боєприпасів для всіх систем, які залучаються до захисту повітряного простору.

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