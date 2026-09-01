На фоне напряженных отношений с главой Минобороны Питом Хэгсетом министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл подал президенту Дональду Трампу заявление об отставке.

Министр армии США подал в отставку из-за разногласий с Хэгсетом

Как пишет издание The Wall Street Journal, Дрисколл покинет пост уже в ближайшие дни, к тому же от своих обязанностей отойдет и его заместитель Дэйв Фицджеральд. После этого в армии США не будет ни одного гражданского или военного руководителя, утвержденного Сенатом.

Известно, что разногласия между Дрисколлом и Хэгсетом касались развития вооруженных сил и кадровых решений по освобождению ряда высокопоставленных офицеров.

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Следует заметить, что уже некоторое время исполняющим обязанности начальника штаба является генерал Кристофер ЛаНев. Это произошло с тех пор, как Хэгсет уволил его предшественника, генерала Рэнди Джорджа.

Представительница Белого дома Анна Келли поблагодарила Дрисколлу за работу, отметив его вклад в повышение боеспособности армии.

Министр Дрисколл чрезвычайно эффективно продвигал программу главы Штатов “Сделаем Америку снова сильной” в Министерстве армии, показывая выдающееся лидерство во время исторических военных операций, возвращая акцент на боевую готовность и летальность, помогая в переговорах между РФ и Украиной и многое другое.

Благодаря его работе вместе с главнокомандующим и министром войны армия США стала мощнее, чем когда-либо”.

На прошлой неделе Дрисколл присутствовал на церемонии отставки генерала Криса Донахью в Форт-Брэгг – тот возглавлял американские войска в Европе, пока Хэгсет не понизил его на должности, фактически закончив военную карьеру генерала.

Как сообщает WSJ, отход Донахью представили как часть более широкой кампании Хэгсета по снижению общего количества генералов и адмиралов на 10%, а количества должностей для четырехзвездных генералов и адмиралов – на 20%.

Часть республиканцев также не поддерживает кандидатуру ЛаНева на должность начальника штаба сухопутных войск, которую одобряет Хэгсетю. Это означает, что он может не получить одобрение в Сенате в случае выдвижения.

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