Министр армии США подал в отставку из-за разногласий с Хэгсетом — WSJ
- Министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл подал в отставку на фоне конфликта с главой Пентагона Питом Хэгсетом, пишут западные СМИ.
- Вместе с ним должность покинет и заместитель Дэйв Фицджеральд — после этого в армии США не будет ни одного руководителя, утвержденного Сенатом.
- Также издание The Wall Street Journal сообщило о причинах такого решения Дэна Дрисколла.
На фоне напряженных отношений с главой Минобороны Питом Хэгсетом министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл подал президенту Дональду Трампу заявление об отставке.
Министр армии США подал в отставку из-за разногласий с Хэгсетом
Как пишет издание The Wall Street Journal, Дрисколл покинет пост уже в ближайшие дни, к тому же от своих обязанностей отойдет и его заместитель Дэйв Фицджеральд. После этого в армии США не будет ни одного гражданского или военного руководителя, утвержденного Сенатом.
Известно, что разногласия между Дрисколлом и Хэгсетом касались развития вооруженных сил и кадровых решений по освобождению ряда высокопоставленных офицеров.
Следует заметить, что уже некоторое время исполняющим обязанности начальника штаба является генерал Кристофер ЛаНев. Это произошло с тех пор, как Хэгсет уволил его предшественника, генерала Рэнди Джорджа.
Представительница Белого дома Анна Келли поблагодарила Дрисколлу за работу, отметив его вклад в повышение боеспособности армии.
Министр Дрисколл чрезвычайно эффективно продвигал программу главы Штатов “Сделаем Америку снова сильной” в Министерстве армии, показывая выдающееся лидерство во время исторических военных операций, возвращая акцент на боевую готовность и летальность, помогая в переговорах между РФ и Украиной и многое другое.
Благодаря его работе вместе с главнокомандующим и министром войны армия США стала мощнее, чем когда-либо”.
На прошлой неделе Дрисколл присутствовал на церемонии отставки генерала Криса Донахью в Форт-Брэгг – тот возглавлял американские войска в Европе, пока Хэгсет не понизил его на должности, фактически закончив военную карьеру генерала.
Как сообщает WSJ, отход Донахью представили как часть более широкой кампании Хэгсета по снижению общего количества генералов и адмиралов на 10%, а количества должностей для четырехзвездных генералов и адмиралов – на 20%.
Часть республиканцев также не поддерживает кандидатуру ЛаНева на должность начальника штаба сухопутных войск, которую одобряет Хэгсетю. Это означает, что он может не получить одобрение в Сенате в случае выдвижения.