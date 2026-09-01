Украина намерена предупредить все авиакомпании, которые используют воздушное пространство России, и тех, кто пользуется ее аэропортами, о том, что российское небо становится полностью опасным.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении 1 сентября.

Зеленский предупредил об опасности российского неба

— Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, которая использует российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто еще пользуется ключевыми российскими аэропортами: российское небо становится полностью опасным, — подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что Украина не представляет угрозы для гражданской авиации и ни для одного гражданского самолета.

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— Просто дроны в небе России будут так, что надо это учитывать, — отметил президент.

Он добавил, что российские власти не сообщают об этом должным образом, “но российское небо де-факто будет закрываться: война, начатая Россией, закрывает ее небо”.

По словам Зеленского, именно российская агрессия сделала опасным небо Украины, Европы и даже самой России.

— Первые ракеты, первые дроны полетели именно из России, пересекли границу нашего государства именно из воздушного пространства. Эта эскалация не может и не будет оставаться только на территории Украины, — добавил глава государства.

Он подчеркнул, что последствия российской эскалации будут ощущаться и в небе РФ, “которое уже является и будет больше пространством для наших дронов, наших ракет, которые активно и справедливо действуют в ответ на российскую войну”.

Зеленский предупредил партнеров, что в российском небе закончились безопасные моменты. Он отметил, что это должны услышать послы государств, которые работают в Украине, и послы, которые работают в Москве.

— Каждый из них точно знает, что означает российская война для нашей страны, для наших людей, и должен эту информацию донести до своих столиц. Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, которые летают сейчас в аэропорты прежде всего Москвы, Петербурга и на другие ключевые российские направления, — сказал он.

Министерство иностранных дел Украины и соответствующие институты предоставят международным структурам полную информацию об опасностях в российском небе.

Напомним, The Atlantic со ссылкой на источники написало, что украинские чиновники в начале 2026 года якобы предложили Зеленскому план, который предусматривал применение до 1 000 дронов в сутки против аэропортов Москвы и ее окрестностей.

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