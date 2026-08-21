Украина могла бы закрыть небо над Москвой тысячами дронов — The Atlantic
- Украинские чиновники якобы предлагали Владимиру Зеленскому план масштабных атак на московские аэропорты.
- План предусматривал использование до 1000 автономных дронов в сутки.
Украинские чиновники в начале 2026 года якобы предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому план, который предусматривал использование до 1 000 дронов в сутки против аэропортов Москвы и ее окрестностей.
В то же время в Офисе президента опровергли информацию о наличии такого плана.
Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на двух собеседников, знакомых с планом.
План ударов по Москве: что известно
По информации The Atlantic, замысел заключался в том, чтобы с помощью масштабных атак дронов надолго фактически закрыть воздушное пространство Москвы для гражданской авиации.
Речь шла о запуске до 1 000 беспилотников в сутки по аэропортам российской столицы и вблизи нее. Для этого якобы планировали использовать относительно дешевые автономные дроны с системами наведения на основе искусственного интеллекта.
По замыслу, такие БпЛА должны были самостоятельно находить и поражать определенные цели без постоянного управления оператором.
Как утверждают источники издания, когда зимой план представили Зеленскому, президент высказал серьезные опасения. В частности, он якобы опасался риска столкновения дронов с гражданскими самолетами, а также возможной гибели пассажиров, экипажей или сотрудников аэропортов.
В то же время The Atlantic пишет, что Зеленский якобы разрешил продолжить подготовительную работу, поскольку Украина искала дополнительные рычаги давления на Россию.
К середине весны проект, по словам источников, получил кодовое название M&M’s. Работа над ним якобы продолжалась всю весну и в начале лета.
В июле планирование операции приостановили после увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны.
По данным The Atlantic, к проекту якобы привлекли украинских программистов для создания систем наведения с использованием ИИ, а финансирование массового производства автономных беспилотников должны были обеспечить европейские партнеры Украины.
Один из источников издания предположил, что проект еще можно возобновить с новой командой, но для этого может понадобиться около трех месяцев.
В то же время в Офисе президента опровергли сам факт существования такого плана.
— Это полная чепуха, — заявил изданию представитель ОП.
Напомним, что в ночь на 18 августа Москва и Московская область уже пережили масштабную атаку беспилотников.
Мэр Москвы Сергей Собянин утверждал, что с вечера 17 августа до 05:00 18 августа в сторону Московской области якобы летели 620 БПЛА, а непосредственно в регионе якобы уничтожили 180 дронов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о более чем 150 беспилотниках, которые якобы сбили над областью.
В результате атаки, в частности, загорелся логистический комплекс Wildberries в районе Атлант-Парка в Богородском городском округе. Также сообщалось о повреждениях торгового павильона, зданий ЗАГСа и автомобилей.
Кроме того, российские паблики сообщали о возможной атаке на Московский нефтеперерабатывающий завод, однако официального подтверждения его поражения не было.