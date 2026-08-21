Украинские чиновники в начале 2026 года якобы предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому план, который предусматривал использование до 1 000 дронов в сутки против аэропортов Москвы и ее окрестностей.

В то же время в Офисе президента опровергли информацию о наличии такого плана.

Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на двух собеседников, знакомых с планом.

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По информации The Atlantic, замысел заключался в том, чтобы с помощью масштабных атак дронов надолго фактически закрыть воздушное пространство Москвы для гражданской авиации.

Речь шла о запуске до 1 000 беспилотников в сутки по аэропортам российской столицы и вблизи нее. Для этого якобы планировали использовать относительно дешевые автономные дроны с системами наведения на основе искусственного интеллекта.

По замыслу, такие БпЛА должны были самостоятельно находить и поражать определенные цели без постоянного управления оператором.

Как утверждают источники издания, когда зимой план представили Зеленскому, президент высказал серьезные опасения. В частности, он якобы опасался риска столкновения дронов с гражданскими самолетами, а также возможной гибели пассажиров, экипажей или сотрудников аэропортов.

В то же время The Atlantic пишет, что Зеленский якобы разрешил продолжить подготовительную работу, поскольку Украина искала дополнительные рычаги давления на Россию.

К середине весны проект, по словам источников, получил кодовое название M&M’s. Работа над ним якобы продолжалась всю весну и в начале лета.

В июле планирование операции приостановили после увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны.

По данным The Atlantic, к проекту якобы привлекли украинских программистов для создания систем наведения с использованием ИИ, а финансирование массового производства автономных беспилотников должны были обеспечить европейские партнеры Украины.

Один из источников издания предположил, что проект еще можно возобновить с новой командой, но для этого может понадобиться около трех месяцев.

В то же время в Офисе президента опровергли сам факт существования такого плана.

— Это полная чепуха, — заявил изданию представитель ОП.

Напомним, что в ночь на 18 августа Москва и Московская область уже пережили масштабную атаку беспилотников.

Мэр Москвы Сергей Собянин утверждал, что с вечера 17 августа до 05:00 18 августа в сторону Московской области якобы летели 620 БПЛА, а непосредственно в регионе якобы уничтожили 180 дронов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о более чем 150 беспилотниках, которые якобы сбили над областью.

В результате атаки, в частности, загорелся логистический комплекс Wildberries в районе Атлант-Парка в Богородском городском округе. Также сообщалось о повреждениях торгового павильона, зданий ЗАГСа и автомобилей.

Кроме того, российские паблики сообщали о возможной атаке на Московский нефтеперерабатывающий завод, однако официального подтверждения его поражения не было.

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