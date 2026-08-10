Мосты, самолеты и ПВО под ударом: какие объекты поразили Силы обороны в июле
- В июле Силы обороны Украины с помощью дронов middle strike нанесли сокрушительные удары по оперативному тылу и логистике российских войск.
- Под поражение попали 14 мостов, корабли, аэродромы, более 10 пунктов управления БпЛА, а также ряд объектов ПВО, РЭБ и топливной инфраструктуры оккупантов в Крыму и на нескольких направлениях фронта.
В июле Силы обороны нанесли ряд ударов по оперативному тылу и логистическим маршрутам российских войск. Под атаки попали мосты, нефтебазы, корабли, противовоздушная оборона, аэродромы и пункты управления беспилотниками РФ.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Минобороны об ударах по военной инфраструктуре РФ
По данным Минобороны, в прошлом месяце дроны middle strike поразили:
- 14 мостов и переправ;
- девять объектов ПВО и РЭБ;
- более 10 пунктов управления беспилотниками;
- по меньшей мере семь самолетов на аэродроме Саки;
- десятки складов боеприпасов, нефтетерминалы, нефтебазы и топливный эшелон;
- сторожевой корабль, катера и места базирования флота.
В Минобороны утверждают, что особое внимание во время атак уделялось тому, чтобы нарушить пути поставок в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, а также в оккупированном Крыму.
Какие мосты и переправы попали под удары
Украинские воины атаковали 14 железнодорожных и автомобильных мостов и путепроводов, а также понтонные переправы, используемые российской армией в военных целях. Среди них:
- Донецкая область – автомобильные мосты через реки Малый Кальчик и Калка (район Гранитного), реку Грузский Яланчик (район Гусельниково), реку Кальмиус (район Старомарьевки), мосты вблизи Новоэкономического и Выселок, а также логистические переправы;
- Луганская область – железнодорожные мосты через реку Тепла (Нижнетеплое) и Северский Донец (Станица Луганская), железнодорожный путепровод в Довжанске;
- Крым – железнодорожные мосты через Красногвардейский канал, в районах Раздольного и Ички, железнодорожный мост Сиваш в районе Чонгара;
- Херсонская область – автомобильный мост через Генический пролив;
- Запорожская область – автомобильный мост в районе Приморска;
- Курская область (Россия) – автомобильный мост в районе Козиного.
Удары по российской ПВО и системам РЭБ
По данным Минобороны, поражено по меньшей мере девять российских объектов. Среди них:
- ЗРК С-400 и радиолокационную станцию Небо-У (район Керчи);
- ЗРК Бук (район Зеленополья, Запорожская область);
- ЗРК Панцирь-С2 (близ Симферополя);
- радиолокационные станции Буссоль-С (район Хорлов в Херсонской области) и станцию раннего обнаружения (район Оленевки в Крыму);
- береговой комплекс РЭБ Мурманск-БН (мыс Фиолент), станции РЭБ в районе Артемовки (АР Крым) и Поле-21 (Голубовка в Луганской области);
- склад средств РЭБ (район Новодарьевки, Луганская область).
Атаки на базы беспилотников, авиацию и штабы РФ
В Минобороны отметили, что поражено более 10 пунктов управления беспилотников в Запорожской, Донецкой, Сумской и Брянской областях, баз подготовки и пуска дронов, а также пунктов дислокации пилотов.
Уничтожены наземные ретрансляторы для дронов Герань/Гербера в районах Черноморского в Крыму и Железного Порта Херсонской области, а также ретрансляторы для беспилотников Орион на авиабазе Джанкой.
В Крыму на аэродроме Саки поражены ангары (уничтожены или повреждены по меньшей мере семь самолетов Су-30, Су-30СМ, Су-24). На аэродроме Гвардейское под удары попали два ангара с дронами Shahed и авиационным оборудованием.
В Межводном атаковали место базирования скоростных катеров, а в Керчи – сторожевой корабль проекта 10410 Светляк. В Луганской области под удар попал склад беспилотных летательных аппаратов в районе Червонопоповки.
Украинские воины атаковали координационный центр российской ФСБ в Херсонской области, где могло находиться около 100 оккупантов и более 70 единиц техники. Также поражен производственный цех авиационного завода в Евпатории.
Удары по топливной инфраструктуре и складам РФ
В Минобороны рассказали, что Силы обороны поразили нефтяной терминал ТЭС-Терминал-1 в Керчи, нефтебазу в Шахтерске, объекты Черноморнефтегаза в Крыму, эшелон с топливом вблизи Токмака, российский танкер в Черном море, а также десятки складов боеприпасов и материальных средств.
Кроме этого, украинские разведчики выследили и уничтожили береговой комплекс РЭБ Мурманск-БН вблизи мыса Фиолент.