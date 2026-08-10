В июле Силы обороны нанесли ряд ударов по оперативному тылу и логистическим маршрутам российских войск. Под атаки попали мосты, нефтебазы, корабли, противовоздушная оборона, аэродромы и пункты управления беспилотниками РФ.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Минобороны об ударах по военной инфраструктуре РФ

По данным Минобороны, в прошлом месяце дроны middle strike поразили:

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14 мостов и переправ;

девять объектов ПВО и РЭБ;

более 10 пунктов управления беспилотниками;

по меньшей мере семь самолетов на аэродроме Саки;

десятки складов боеприпасов, нефтетерминалы, нефтебазы и топливный эшелон;

сторожевой корабль, катера и места базирования флота.

В Минобороны утверждают, что особое внимание во время атак уделялось тому, чтобы нарушить пути поставок в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, а также в оккупированном Крыму.

Какие мосты и переправы попали под удары

Украинские воины атаковали 14 железнодорожных и автомобильных мостов и путепроводов, а также понтонные переправы, используемые российской армией в военных целях. Среди них:

Донецкая область – автомобильные мосты через реки Малый Кальчик и Калка (район Гранитного), реку Грузский Яланчик (район Гусельниково), реку Кальмиус (район Старомарьевки), мосты вблизи Новоэкономического и Выселок, а также логистические переправы;

Луганская область – железнодорожные мосты через реку Тепла (Нижнетеплое) и Северский Донец (Станица Луганская), железнодорожный путепровод в Довжанске;

Крым – железнодорожные мосты через Красногвардейский канал, в районах Раздольного и Ички, железнодорожный мост Сиваш в районе Чонгара;

Херсонская область – автомобильный мост через Генический пролив;

Запорожская область – автомобильный мост в районе Приморска;

Курская область (Россия) – автомобильный мост в районе Козиного.

Удары по российской ПВО и системам РЭБ

По данным Минобороны, поражено по меньшей мере девять российских объектов. Среди них:

ЗРК С-400 и радиолокационную станцию ​​Небо-У (район Керчи);

ЗРК Бук (район Зеленополья, Запорожская область);

ЗРК Панцирь-С2 (близ Симферополя);

радиолокационные станции Буссоль-С (район Хорлов в Херсонской области) и станцию ​​раннего обнаружения (район Оленевки в Крыму);

береговой комплекс РЭБ Мурманск-БН (мыс Фиолент), станции РЭБ в районе Артемовки (АР Крым) и Поле-21 (Голубовка в Луганской области);

склад средств РЭБ (район Новодарьевки, Луганская область).

Атаки на базы беспилотников, авиацию и штабы РФ

В Минобороны отметили, что поражено более 10 пунктов управления беспилотников в Запорожской, Донецкой, Сумской и Брянской областях, баз подготовки и пуска дронов, а также пунктов дислокации пилотов.

Уничтожены наземные ретрансляторы для дронов Герань/Гербера в районах Черноморского в Крыму и Железного Порта Херсонской области, а также ретрансляторы для беспилотников Орион на авиабазе Джанкой.

В Крыму на аэродроме Саки поражены ангары (уничтожены или повреждены по меньшей мере семь самолетов Су-30, Су-30СМ, Су-24). На аэродроме Гвардейское под удары попали два ангара с дронами Shahed и авиационным оборудованием.

В Межводном атаковали место базирования скоростных катеров, а в Керчи – сторожевой корабль проекта 10410 Светляк. В Луганской области под удар попал склад беспилотных летательных аппаратов в районе Червонопоповки.

Украинские воины атаковали координационный центр российской ФСБ в Херсонской области, где могло находиться около 100 оккупантов и более 70 единиц техники. Также поражен производственный цех авиационного завода в Евпатории.

Удары по топливной инфраструктуре и складам РФ

В Минобороны рассказали, что Силы обороны поразили нефтяной терминал ТЭС-Терминал-1 в Керчи, нефтебазу в Шахтерске, объекты Черноморнефтегаза в Крыму, эшелон с топливом вблизи Токмака, российский танкер в Черном море, а также десятки складов боеприпасов и материальных средств.

Кроме этого, украинские разведчики выследили и уничтожили береговой комплекс РЭБ Мурманск-БН вблизи мыса Фиолент.

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